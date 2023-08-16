أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء.. ارتفاع جديد

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، ارتفاعا بالأسواق والشركات والمصانع المحلية، وصعد سعر طن حديد الاستثماري بقيمة 351 جنيهًا ليسجل 35118 جنيهًا للطن.

وفقًا لآخر تحديث من قبل الشركات والمصانع، تشهد ارتفاعا لدى تجار التجزئة والموزعين، والتي جاءت بنحو:

أسعار الحديد اليوم في مصر

سعر طن الحديد الاستثماري 35118 جنيها، بزيادة 351 جنيها.

سعر طن حديد عز 36437 جنيها، بزيادة 321 جنيها.

سجل سعر طن حديد سرحان 33.500 جنيه.

سجل سعر طن حديد بشاي 35000 جنيه.

سجل سعر طن حديد الدخيلة 35500 جنيه.

سجل سعر طن حديد المعادي 32500 جنيه.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل 33400 جنيه.

سجل سعر طن حديد المصريين 33700 جنيه.

سجل سعر طن حديد العشري 32000 جنيه.



أسعار الأسمنت اليوم في مصر

تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي ليسجل سعر طن الأسمنت الرمادي 1927 جنيها، بزيادة 51 جنيها..

- سعر أسمنت المسلح بـ 1750 جنيهًا.

- سعر أسمنت النصر بـ 1700 جنيه.

- سعر أسمنت وادي النيل بـ 1680 جنيها.

- سعر أسمنت المخصوص بـ 1700 جنيه.

- سعر أسمنت طرة وحلوان بـ 1710 جنيهات.