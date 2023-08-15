حكيم في مهرجان العلمين .. "مفاجآت الحفل"

يحيي النجم حكيم، حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2023 في نسخته الأولى، وذلك يوم الخميس 17 أغسطس الجارى.

ومن المقرر أن يشهد الحفل عدة مفاجآت للجمهور، إذ يقام على مسرح العلمين أرينا، ويقدم حكيم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كما يقدم أغنيته الجديدة “مدلعة” للمرة الأولى .

آخر أعمال المطرب حكيم:

وكان طرح المطرب حكيم، أحدث أغنياته بعنوان "مدلعة"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

أغنية مدلعة، من كلمات أيمن الطويل، وألحان علاء غنيم، وتوزيع طارق مدكور، وميكس وماستر طارق مدكور.

يشار إلى أن آخر أعمال المطرب حكيم، أغنية "أنا مين" كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس، لتكون ثانى أغانى حكيم في عام 2022.

وتقول كلمات أغنية أنا مين لنجم الأغنية الشعبية حكيم:-

"أنا مين

انا فى الدنيا دى ضيف

وحيد مع انى بين ناسى

وبفرح فى الحياة تخاطيف

شايل الدنيا فوق راسى

عرفتوا انا مين

انا اللى تملى قلبى حزين

وبضحك بس على نفسى

على امل انى اعيش لى يومين

عرفتوا انا مين

انا اللى فى كل دمعة عين بشوف نفسى

انا المحسوب على العايشين لكن منسى

انا الفرح اللى مش شايفه ولا شايفنى

انا الحب اللى مش عارفه ولا عارفنى

انا الحزن اللى كبرنى انا الجرح اللى كتفنى

عرفتوا انا مين

وعشت عالدنيا متلطم ما بين همى واوجاعى

وعيشت فى وسط ناس خاينين ودنيا بتلوى فى دراعى

انا شوفت المرار الوان واتحملت فوق طاقتى

حلمت كتير اعيش مرتاح وعيشت بخنقتى وضيقتى

انا اللى فى كل دمعة عين بشوف نفسى

انا اللى فى كل يوم بيفوت يزيد يأسى

انا اللى محسوب على العايشين لكن منسى".