أبو يحتفل بألبومه الجديد في الساحل الشمالي (صور)

أشعل المطرب أبو أجواء الساحل الشمالي بأجدد حفلاته الغنائية في موسم الصيف احتفالا بألبومه الجديد، والذي طرح أولى أغنياته الأسبوعين الماضيين عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب” ومنصات الإستماع الشهيرة.



وأمتع أبو جمهوره في الساحل بالعرض الحي الأول لأغنيات ألبومه الجديد "فارق ع الكل"، الذي أطلق أولى أغنياته فرادى خلال الأسبوعين الماضيين، بداية من أغنية "هوليلا" التي تخطت حاجز الثلاث ملايين مشاهدة، مرورًا بأغنية "دغدغة" التي تصدرت التريند وقت نزولها وتخطت خلال أيام حاجز المليون المشاهدة.

أبو

وكان المطرب أبو طرح أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "هوليلا"، والتي تعتبر باكورة أغنيات ألبومه الأول "فارق ع الكل" المنتظر طرح أغانيه تباعًا خلال موسم صيف 2023.

أبو

أغنية “هوليلا” من كلمات أبو ومحمد الشافعي، ألحان د.طارق نديم، توزيع هادز.

أبو.. إلى حد ما

يشار إلى أن المطرب "أبو" طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "إلى حد ما"، وتعتبر الأغنية بسيطة كما تحمل الطابع الرومانسي وتتزامن مع شهر فبراير الماضي الذي يواكب الاحتفال بعيد الحب.. أغنية إلى حد ما من كلمات أحمد حلمى، وألحان محمد عتبانى، وتوزيع موسيقى رامى سمير.

أغنية "إلى حد ما" تعد التعاون الثانى بين "أبو" و الملحن محمد عتبانى، حيث سبق وشارك أبو مع عتبانى سويًا في " أغنية " ييجي منها" من فيلم "هاشتاج جوزنى" والتى لاقت نجاحا كبيرا على المنصات الإلكترونية وموقع يوتيوب، و أغنية " إلى حد ما" هى التعاون الثاني بين "أبو" والموزع الموسيقى رامي سمير.

وكان طرح المطرب أبو أغنية جديدة تحمل اسم “أنتي حلوة”، وذلك عبر إحدى منصات الإستماع الشهيرة.

أغنية "أنتي الحلوة" من كلمات باسم عادل وألحان محمد النادى وتوزيع أمين نبيل .

وتقول كلمات أغنية "أنتي الحلوة"، "دي المصرية ست بنات الدنيا ديه.. الأصلية.. النغشة.. ام عيون عسلية.. نص حلاوة الدنيا فيكي والنص التاني في عينيكي.. الرحمة الله يخليكي.. ايه الجمال ده لالالا ".