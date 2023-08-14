أبو يطرح أغنية "فارق ع الكل" عنوان ألبومه الأول.. صور

طرح النجم أبو، على اليوتيوب، وعلى المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "فارق ع الكل" - Lyrics Video- وهى الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم ألبومه الأول الجديد.

وهى أيضا ثالث أغنية من الألبوم، الذى قرر أن يقدمه خلال الفترة المقبلة، ويقدم من خلاله مجموعة متنوعة من الأغنيات.

أغنية فارق ع الكل



أغنية فارق ع الكل، من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى، رامي سمير، ومن إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.. ومن المتوقع أن تحدث الأغنية ردود أفعال إيجابية، خاصة مع أجواء موسم الصيف، وانتشارها فى المناسبات السعيدة، نظرا لما تحمله معانى كلماتها من الإحساس بالفرحة والسعادة والتفاؤل.



يذكر أن أبو، سبق وطرح من قبل من أغنيات الألبوم، أغنية بعنوان "إلى حد ما " كلمات أحمد حلمى، وألحان محمد عتبانى، وتوزيع موسيقى رامى سمير، وأغنية "هوليلا " كلمات أبو ومحمد شافعى، وألحان د. طارق نديم، وتوزيع موسيقى هادز.

وتقول كلمات اغنية "فارق ع الكل": -

فارق ع الكل

لا ولا زيك حد شاف .. موهوب في فن الاختلاف

اطلعك من بين الاف .. فيه حاجات كتير بتميزك

اولهم السحر اللي فيك .. زي رادار بتجيب عنيك

تاخدني و بتسحبني ليك .. و عليك جمال بيبروزك

فارق ع الكل و متنجم .. جمالك لأ مش متحجم

عمال بيزيد يوم في التاني .. عمال بيزيد يوم في التاني

و عندك رقة انا مدمنها .. رومانسية بدوب انا منها

مافيش حاجة فيك مش شداني .. مافيش حاجة فيك مش شداني

فارق ع الكل و متنجم .. جمالك لأ مش متحجم

عمال بيزيد يوم في التاني .. عمال بيزيد يوم في التاني

و عندك رقة انا مدمنها .. رومانسية بدوب انا منها

مافيش حاجة فيك مش شداني .. مافيش حاجة فيك مش شداني

لو جيت اعد اعد ايه .. انت اللي كل الحلو فيه

و اللي القمر غار من عنيه .. و الورد غار من ضحكته

انت الكلام عنك يطول .. عندك كاريزما و ليك قبول

زي العسل و انا مهما اقول .. ده لساني صعب اسكته