الزيادة السكانية وترشيد استهلاك المياه على طاولة ثقافة المنيا

قدم بيت ثقافة شركة النيل محاضرة تثقيفية حول كيفية ترشيد المياه ، وحاضرها الشاعر مختار عبد الفتاح رئيس نادى الأدب الأسبق ، وتناول فيها أهم العوامل المؤدية لأزمة المياه .

سواء أن كانت على المستوى المحلي او على المستوى الدولي ، وكيفية التعامل مع اى ظرف ممكن ان تمر به البلاد العربية جميعا ، وأيضا تحدث عن كيفية الحفاظ على المياه وأساليب الترشيد للإستهلاك اليومى ، للحفاظ على مياه نهر النيل ، والإستفادة بكل قطرة منها كما يجب أن يكون ..

وفي سياق متصل ، قدم بيت ثقافة العدوة شمال المنيا ، محاضره بعنوان "الزيادة السكانية وعلاقتها بالتنمية" حاضرها أحمد عبد العظيم رئيس نادي الأدب ، و تحدث فيها عن الزيادة السكانية، وهى اكبر تحدِِ يواجه التنمية في زيادة الإستهلاك من جانب الأفراد، وإرتفاع النفقات على الخدمات .

وهي من ضمن المشاكل المؤكدة ، وإنتشار ظاهرة البطالة، هي من أبرز العوامل السلبية الناتجة عن الإنفجار السكاني ، وهناك جهود كبيرة تقوم بها الدولة للحد من تفاقم تلك المشكلة ، و التي تعمل على تآكل التنمية وتهدد الإقتصاد القومي والدخل القومي للبلاد.

وذلك ضمن خطة الأنشطة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ، فى تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، فى إطار مبادرة" ثقافتنا فى أجازتنا " والأنشطة الصيفية .