عاجل
أشرف زكي يكشف حقيقة حبس عادل إمام في البيت.. فيديو
الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الزيادة السكانية وترشيد استهلاك المياه على طاولة ثقافة المنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

قدم بيت ثقافة شركة النيل محاضرة  تثقيفية حول كيفية ترشيد  المياه ، وحاضرها الشاعر مختار عبد الفتاح رئيس نادى الأدب الأسبق ، وتناول فيها أهم العوامل المؤدية لأزمة المياه .

سواء أن كانت على المستوى المحلي او على المستوى الدولي ، وكيفية التعامل مع اى ظرف ممكن ان تمر به البلاد العربية جميعا ، وأيضا تحدث عن كيفية الحفاظ على المياه وأساليب الترشيد للإستهلاك اليومى ، للحفاظ على مياه نهر النيل ، والإستفادة بكل قطرة  منها كما يجب أن يكون ..

وفي سياق متصل ، قدم بيت ثقافة العدوة شمال المنيا ،  محاضره بعنوان "الزيادة  السكانية وعلاقتها بالتنمية" حاضرها أحمد عبد العظيم رئيس نادي الأدب ، و تحدث فيها عن الزيادة  السكانية،  وهى اكبر تحدِِ يواجه التنمية في زيادة الإستهلاك من جانب الأفراد، وإرتفاع النفقات على الخدمات .

 وهي من ضمن المشاكل المؤكدة ، وإنتشار ظاهرة  البطالة، هي من أبرز العوامل السلبية الناتجة عن الإنفجار السكاني ، وهناك جهود كبيرة  تقوم بها الدولة للحد من تفاقم تلك المشكلة ، و التي تعمل على تآكل التنمية وتهدد الإقتصاد القومي والدخل القومي للبلاد.

وذلك ضمن خطة الأنشطة  للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة  عمرو البسيوني ، فى تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة  ضياء مكاوى، فى إطار مبادرة" ثقافتنا فى أجازتنا " والأنشطة الصيفية .