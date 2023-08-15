رئيس جامعة طنطا يفتتح معامل رقمية جديدة بكلية التجارة

افتتح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم معامل جديدة ببرنامج نظم المعلومات الإدارية (شعبة اللغة الانجليزية) BIS داخل كلية التجارة بطاقة استيعابية 90 جهازا، بحضور الدكتور هاني الشامي عميد الكلية والدكتور طارق رضوان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة دينا عبد الهادي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أسامة بدر رئيس قسم الاقتصاد بالكلية.



أشاد الدكتور محمود ذكي خلال زيارته بأعمال التجديد والتطوير التي تشهدها الكلية ورفع الطاقة الاستيعابية وكفاءة المنظومة التعليمية، موضحا أن المعامل الجديدة تتيح تقديم تدريبات عملية للطلاب على برامج التصميم الجرافيكي والبرمجة الحوسبية وإدارة الشبكات والتي تعتبر إضافة متميزة لخريجي برنامج نظم المعلومات الإدارية وتمنحهم ميزة تنافسية في سوق العمل بعد التخرج ، موجها الشكر لإدارة الكلية، مؤكدا أن الانجازات التي تتم داخل كليات الجامعة تستهدف تحسين الخدمات التعليمية وتدعيم الجوانب المعرفية والمهارية لدى طلاب الجامعة مع توفير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة.