رئيس الغردقة يتابع منظومة النظافة ويناقش 13 طلبا للمواطنين

عقد اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة اليوم الثلاثاء بالقاعة الرئيسية بمجلس المدينة لقاء المواطنين للإستماع إلي طلباتهم وشكواهم وتلبيتها وفقا للقانون

واستمع رئيس المدينة خلال اللقاء لـ13 طلبا مقدمة من المواطنين تنوعت مابين تضرر من قرار غلق محل و طلب تعديل حدود وتضرر من اشغال طريق بشارع المدارس وجدولة لقسط ارض وغيرها من الطلبات بحضور اللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب الغردقة واللواء أحمد مهدي رئيس حي شمال الغرقة ونشأت جودة سكرتير المدينة ومديري الإدارات المختلفة لدراسة و مناقشة طلبات المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمه لذلك .

وأكد رئيس المدينة حرصه على عقد اللقاءات مع المواطنين بشكل دوري لخلق قنوات اتصال مباشرة مع الأهالي والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول سريعة لها .



كما اجتمع اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغرقة اليوم مع مسئول جمعية هيبكا اللواء أسامة وبحضور اللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب الغردقة واللواء أحمد مهدي رئيس حي شمال الغردقة ومديري البيئة بالمدينة والاحياء والمتابعة الميدانية ومديري الإدارة الهندسية بالمدينة والأحياء ومساعدي روؤساء الاحياء لتنسيق ومناقشة كيفية سير العمل بمنظومة النظافة داخل المدينة

وأوضح رئيس المدينة انه تم رصد اهم المعوقات التي تواجه أعمال النظافة موجها بعمل محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .

كما تم مناقشة ما يتم اعداده من حملات نظافة على الاحياء والشوارع الرئيسية والفرعية ، و التأكيد علي اعداد مخطط دوري لنظافة المدينة بخلاف الاعمال اليومية للنظافة لتحسين البيئة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .

وذلك في في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بالاهتمام بمنظومة النظافة داخل المدن