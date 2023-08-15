في إطار حرص الدولة المستمر على النظافة العامة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، تم تنفيذ عملية رفع جميع المخلفات من الوحدة المحلية بالكودية. تم تنفيذ هذا الإجراء وفقًا لتعليمات محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط، وتحت إشراف عصام الدين زكريا فهمي، رئيس الوحدة المحلية بالكودية.

شهدت هذه العملية حضور عاطف على منصور، المسؤول عن قطاع النظافة ومعدات الوحدة، حيث قام فريق العمل بجمع وإزالة كافة أنواع المخلفات المتراكمة في المنطقة. وتم استخدام معدات متطورة، بما في ذلك لودر وقلابات، لتسهيل وتسريع عملية الرفع والنقل.

وقد أثنى محمود نجارعطا على جهود الفريق وأشاد بالتنظيم والانضباط الذي تمت به العملية. كما أكد على أهمية استمرار الجهود المبذولة للحفاظ على نظافة المنطقة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وعبر عصام الدين زكريا فهمي عن سعادته بنجاح العملية وتأكيده على أن هذا الإنجاز يعكس الرؤية الرامية لتحقيق بيئة نظيفة وصحية لجميع سكان المنطقة. وشدد على أهمية التفاعل المستمر من قبل المواطنين من خلال التزامهم بالانضباط البيئي والمشاركة في حملات النظافة المستقبلية.

وفي ختام العملية، أشاد عاطف على منصور بالتعاون المثمر بين جميع الأطراف المشاركة في العملية وبجهودهم المتواصلة في الحفاظ على نظافة البيئة ورفع جودة الحياة. وأكد على أن قطاع النظافة سيواصل عمله بكفاءة ومستوى عالٍ لضمان المحافظة على نظافة المنطقة بشكل دائم.

بهذه الجهود المشتركة والمستمرة، يتوقع أن يشهد المجتمع المحلي بالكودية تحسنًا ملحوظًا في النظافة العامة والصحة العامة، وسيعزز ذلك جودة الحياة للمواطنين وتعزيز السياحة في المنطقة.

رفع المخلفات وتمهيد الطرق في قرية الكودية بديروط

رفع المخلفات وتمهيد الطرق في قرية الكودية بديروط

رفع المخلفات وتمهيد الطرق في قرية الكودية بديروط

رفع المخلفات وتمهيد الطرق في قرية الكودية بديروط

رفع المخلفات وتمهيد الطرق في قرية الكودية بديروط

رفع المخلفات وتمهيد الطرق في قرية الكودية بديروط

رفع المخلفات وتمهيد الطرق في قرية الكودية بديروط