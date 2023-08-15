وفاء النيل .. ورشة رسم وتلوين مكتبة الطفل والشباب في قرية بغداد
عقدت مكتبة الطفل والشباب ببغداد فى الوادي الجديد ورشة رسم وتلوين تحت عنوان "وفاء النيل"، بإشراف المصور والفنان التشكيلي أحمد أبو الحسن.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة الكاتب محمد نبيل، وبإشراف فرع ثقافة الوادي الجديد، برئاسة ابتسام عبدالمريد، بتنظيم باقة متنوعة من الفاعليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.
تهدف هذه الورشة إلى تعزيز وعي الأطفال والشباب بأهمية أحد أبرز رموز مصر وهو نهر النيل. حيث قام المشاركون بتعلم فن الرسم والتلوين وتطوير مهاراتهم الفنية من خلال تقنيات مبتكرة.
وقد حضر الورشة عدد كبير من الأطفال والشباب الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بالموضوع. تم استخدام ألوان زاهية وأدوات فنية متعددة لإبراز جمال النيل وتعزيز فكرة حمايته كموروث ثقافي حضاري هام.
قدّم أحمد أبو الحسن التوجيهات اللازمة للمشاركين وقام بمشاركة نصائح وتقنيات فنية حديثة لكيفية إبراز التفاصيل الضرورية ورسم صور تعبيرية تعكس جمال وأهمية النيل في ثقافة الشعب المصري.
وجرى تكريم المشاركين في نهاية الورشة من قبل فرع ثقافة الوادي الجديد، بحضور رئيس الفرع ابتسام عبدالمريد، الذي أعرب عن سعادته بجودة الأعمال الفنية التي تم إنتاجها وأشاد بمهارات الشباب وابتكارهم في التعبير عن موضوع النيل.
تعد هذه الورشة جزءًا من البرنامج الشامل للفعاليات الثقافية والفنية التى تهدف إلى إثراء المشهد الثقافي في الوادي الجديد وزيادة وعي الجمهور بالتراث المصري والمحافظة عليه. مما يسهم في تعزيز الانتماء وحب المواطنين لثقافتهم وتاريخهم.
ومن المقرر أن يستمر برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد لعدة أسابيع، حيث ستُنظَّم العديد من الفاعليات والورش الفنية والثقافية في عدة مناطق داخل إقليم وسط الصعيد الثقافي، بهدف إحداث تغيير إيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات.
بذلك، تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة في تنظيم فعاليات مميزة وثقافية تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي لدى المجتمع وتشجيع المواهب والإبداعات الشابة، لتعزيز تنمية الثقافة المصرية في جميع أنحاء البلاد.
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