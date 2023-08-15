افتتاح معرض "جماليات الأثر" في "تربية نوعية أسيوط" غدا

يتم افتتاح معرض "جماليات الأثر" للدكتورة داليا محمد عبد العزيز، مدرس الأشغال الفنية بكلية التربية النوعية بأسيوط، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور وجدي رفعت، عميد كلية التربية النوعية بأسيوط، والدكتورة هالة صلاح الدين، رئيس قسم التربية الفنية.

يقام المعرض في قاعة العرض الرئيسية بكلية التربية النوعية في جامعة أسيوط، وذلك يوم غدٍ الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023.

تأتي فكرة المعرض "جماليات الأثر" استجابة للحاجة الملحة لتعزيز فهم الطلاب والمهتمين بالتراث المصري، والتعرف على قيمته وأهميته في التاريخ. يقوم المعرض بعرض نماذج فنية مصغرة للمنحوتات والنقوش العربية والمصرية القديمة، والتي تمثل الثقافة التراثية والفنية المصرية بشكل عام.

يعد المعرض مناسبة هامة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وثقافة الجمهور عن التاريخ الفني المصري وتطوره، حيث سيتعرف الحاضرون على تفاصيل جمالية الأثر المتنوعة وتشكيلها الهندسي والزخارف المعقدة التي تميز الحضارة المصرية. سيقدم المعرض أيضًا معلومات مفصلة حول وسائل صنع هذه القطع الفنية وتقنيات تشكيلها.

وأثبتت الدكتورة داليا محمد عبد العزيز، المشرفة على المعرض، كفاءتها وإلمامها العميق بفنون الأثر، حيث قامت بجمع القطع من مختلف المصادر وتجهيزها للعرض بشكل مثالي. تسعى الدكتورة داليا لنشر الوعي بقيمة الثقافة الفنية المصرية ومساهمتها في التراث العالمي.

وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي عن فخره بالمعرض ودعمه للجهود التي بذلت لإحضار هذه القطع الفنية وتنظيم المعرض، مشيرًا إلى أهمية تثقيف الشباب بتاريخ بلادهم وحضارتهم.

يشكل معرض "جماليات الأثر" فرصة للجمهور للاستمتاع بجمال وروعة التحف الفنية المصرية ولكل من يهتم بالفنون والتاريخ أن يزور هذا المعرض الذي يساهم في إثراء المشهد الثقافي بأسيوط.