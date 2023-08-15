عاجل
الصحة العالمية: 67% من المستشفيات فى السودان خارج الخدمة بسنت شوقي ومحمد فراج .. ظهور مثير يكشف حقيقة الطلاق ويحسم الجدل (شاهد)
الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا : الوضع في العالم يميل إلى التعقيد بسبب تشديد سياسة الهيمنة

إيغور كوستيوكوف
إيغور كوستيوكوف

أكد رئيس إدارة المخابرات الرئيسية التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، أن الوضع في العالم يميل إلى التعقيد بسبب تشديد "سياسة الهيمنة".

txt

روسيا تُعلن إحباط محاولة توغل أوكرانية في بريانسك

txt

روسيا تُدين هجوم داعش الإرهابي في دير الزور السورية

 إيغور كوستيوكوف

وقال كوستيوكوف خلال كلمته في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية، إن تشديد سياسة الهيمنة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، ومحاولة الحفاظ عليها بأي وسيلة، دمر الاستقرار الاستراتيجي في العالم بشكل شبه كامل، ودفع العالم إلى توجه ثابت نحو التعقيد.

ويرى كوستيوكوف أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعمد وضع دول آسيا والمحيط الهادئ ضد روسيا والصين.. وأن روسيا وعلى الرغم من تنفيذها العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أنها لا تزال تضع منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بؤرة الاهتمام العسكري والسياسي للبلاد.

وأرجع كوستيوكوف ذلك إلى الرغبة في تطوير تفاعل متنوع مع الشركاء والمسؤولية عن الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

مواد متعلقة

روسيا تسقط المسيرة الأوكرانية الثانية فوق بيلغورود

روسيا: القوات الأوكرانية تحاول اختراق الأجزاء الغربية من دونيتسك

روسيا تُعلن وفاة وإصابة 7 أشخاص إزاء قصف أوكراني على دونيتسك

روسيا تتوعد برد قوي بعد استهداف شبه جزيرة القرم وجسرها

روسيا تحبط محاولات أوكرانية لاستهداف جسر القرم