روسيا : الوضع في العالم يميل إلى التعقيد بسبب تشديد سياسة الهيمنة

أكد رئيس إدارة المخابرات الرئيسية التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، أن الوضع في العالم يميل إلى التعقيد بسبب تشديد "سياسة الهيمنة".

إيغور كوستيوكوف

وقال كوستيوكوف خلال كلمته في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية، إن تشديد سياسة الهيمنة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، ومحاولة الحفاظ عليها بأي وسيلة، دمر الاستقرار الاستراتيجي في العالم بشكل شبه كامل، ودفع العالم إلى توجه ثابت نحو التعقيد.

ويرى كوستيوكوف أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعمد وضع دول آسيا والمحيط الهادئ ضد روسيا والصين.. وأن روسيا وعلى الرغم من تنفيذها العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أنها لا تزال تضع منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بؤرة الاهتمام العسكري والسياسي للبلاد.

وأرجع كوستيوكوف ذلك إلى الرغبة في تطوير تفاعل متنوع مع الشركاء والمسؤولية عن الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.