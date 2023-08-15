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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

رامي جمال يجتاز الـ600 ألف مشاهدة بأغنية "حكايتنا منهية"

رامي جمال
رامي جمال

اجتاز الفنان رامي جمال بأغنيته الجديدة “حكايتنا منهية”، حاجز الـ600 ألف مشاهدة، وذلك خلال 5 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”. 

تفاصيل أغنية حكايتنا منهية 

الأغنية من كلمات محمد أبو نعمة ، ألحان رامي جمال، وتقول كلماتها"وتقول كلماتها “فاكر زمان انا قولت نتحمّل و ادينا.. بإيدينا روحنا لبُعدنا و رضينا بيه .. جاي بعد ايه بتقولي تاني نعيد ماضينا .. مابقاش خلاص احساس مابيننا نخاف عليه ..!! أمانه روح وارتاح .. انا بقيت مرتاح .. ضاعوا خلاص أحلامنا .. أظن كفايه ..!! كانوا يومين ، أيام .. لو ده خير كان دام دانا هاضيع قدام لو انت معايا ..!! كده فراق خلصان .. ده ولا وعد اتصان .. انا صحيت والرؤيه بقت وضحالي ..!! انا خلاص مش ليك .. لو انا جيت هأذيك .. مانا سنين ضحيت ومين ضحالي ؟ انا وانت خلاص حكايتنا منهية .. واديني مشيت وقفلت ع الماضي .. رجوعك فكره بالنسبالي ملغية ومن غيرك بعيش عادي ..!! أمانه روح وارتاح .. انا بقيت مرتاح .. ضاعوا خلاص أحلامنا .. أظن كفايه ..!! كانوا يومين ، أيام .. لو ده خير كان دام دانا هاضيع قدام لو انت معايا ..!! كده فراق خلصان .. ده ولا وعد اتصان .. انا صحيت والرؤيه بقت وضحالي ..!! انا خلاص مش ليك .. لو انا جيت هأذيك .. مانا سنين ضحيت ومين ضحالي ؟ ”

أحدث أغاني رامي جمال يالا بينا

 

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ رامي جمال من خلال أغنية يالا بينا، والتي سجلت أكثر من 76 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها "ملل ايه زهق ايه زعل ايه
 

لكل زعلة فكة هنكشر ليه
 

انا عندي حل فل وهنعمل بيه
 

هنعيش رايقين ليه هنكون حزانة ليه
 

ملل ايه زهق ايه زعل ايه
 

لكل زعلة فكة هنكشر ليه
 

انا عندي حل فل وهنعمل بيه
 

هنعيش رايقين ليه هنكون حزانة ليه
 

يلا بينا يلا يلا بينا يلا
 

نقلب المود يبقى حلو
 

ونبقى مبسوطين
 

يلا بينا يلا يلا بينا يلا

 

 

 

 

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