نور فتح الله لـ الوفد: نوال الزغبي فراشة الموضة والتصاميم الهادئة تتصدر موضة 2023-2024

نجحت مصممة الأزياء اللبنانية نور فتح الله أن تحفر إسمها بحروف من الالماس في عالم الموضة العربية والعالمية لتحاكي بجاذبية أنوثة المرأة وتبرز جمالها دون تكلف.

ما لا شك فيه أن تنجذب المرأة لكل ما هو جديد وناعم متناغم مع ذوقها، لذا تحرص على مواكبة أحدث صيحات الموضة لتختار من بينها ما يتناغم مع طبيعة جسدها والمناسبة التي تحضر لها، وهذا ما تنفذه مصممة الأزياء اللبنانية نور فتح الله .

وفتحت نور فتح الله قلبها لـ بوابة الوفد لتكشف الجديد في عالم الموضة وما وراء الستار في أحدث تصميماتها في السطور التالية.

وأكدت مصممة الأزياء نور فتح الله ان أغلب تصاميمتها ترتكز على التفاصيل دون الميل للتكلف حتى يظل تصميم الفستان ناعم، لكي تمنح الأنثي إطلالة راقية جذابة تشبه الأميرات، وهذا ما ميز قطع أزيائها في كولكشن صيف 2023.

واضافت أن أغلب التصاميم تشبه شخصيتها وذوقها المحب للأناقة الممزوجة بلمسة الأنوثة الجذابة، ليعكس منحيات جسد المرأة دون الميل للجرأة.

وأوضحت أن هناك تعامل مباشر مع نجمات الفن أو مع خبراء الموضة لتطل الفنانة بقطعه من تصميمها تعكس نعومة أنوثتها وجاذبيتها وتنال إعجاب جمهورها، مؤكد أن أغلب التصميمات تناسب ذوق النجمات وتناغم مع طبيعة اجسادهن.

وكشفت ان تجمعها علاقة طيبة بالنجمة نوال الزغبي، وكثيرًا ما يدور حوار بينهما حول اختيار قصة الفستان لتتناغم مع طبيعة المناسبة التي تذهب إليها وتبدو كالأميرة، مؤكده أن نوال الزغبي تملك قوام ممشوق وذوق رفيع جعلها تتربع على عرش الموضة.

واشارت ان يحدث حوار يجمع بينها وبين النجمة التي تريد ان ترتدي فستان من توقيعها لتعرف طبيعة المناسبة التي تحضر إليها وتختار التصميم المتناغم مع قوامها والقصة التي تتماشى مع شخصيتها لتطل النجمة بمظهر أنيق ساحر، وهذا ما فعلته مع النجمة نوال الزغبي وكارول سماحة ودنيا سمير غانم وياسمين رئيس والإعلامية رابعة الزيات وغيرهن من النجمات والإعلاميات الشهيرات.

وقالت أنها تعتمد على قماش الكريب في أغلب التصاميم لنعومته على جسد المرأة، تمثل الألوان مكانة هامة في تصميماتي مع التدريج الناعم للألوان الناعمة والصاخبة المتوجهة لترضى كافة الأذوق من السيدات والفتيات.

واردفت أن الجديد في عالم الموضة لهذا العام يميل لتصاميم بسيطة التصميم لان المرأة تفضل الفستان الهادئ بتفصيله البسيطة والجذابة لتعكس أنوثتها على خطى الأميرات.

واختتمت ان الإعلامية رابعة الزيات تتميز بذوق خاص وهذا ما يجعلها تميل لتصاميم البسيطة المزينة بتفاصيل دقيقة جذابة لا تشبه أحد، وهذا ما أكدته عند ارتدائها فستان الساك الذي ينتمي لموضة الأوف شولدر المتناغم مع قوامها الممشوق وذوقها الهادئ.