فنادق لوس أنجلوس تحت هجوم حشرات فتاكة

أطلق المئات من نزلاء أغلى فنادق مدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية صيحات إستغاثة بعدما تعرضوا لهجمات من بق الفراش المتفشي بالمدينة.

تفاصيل هجوم حشرات فتاكة على فنادق لوس أنجلوس

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أبلغ سبعة من أكبر الأسماء في مستشفيات المدينة عن استمرار تفشي البق بالمدينة وعودته في ثان هجماته الشرسة بعد عام ونصف حذر خلالها الخبراء من عودة الحشرة الماصة للدماء.

وأفاد نزلاء الفناق هذا الصيف بأنهم وقعوا ضحية للبق بغرف الفندق التي صارت مرتعًا للحشرات، بينما لم تكن شهرة الفنادق شافعة للحماية من البق أبلغ ضيوف فندق "سيزر"، الذي تبلغ تكلفة الإقامة به في الليلة 40 ألف دولار، تعرضهم لهجمات مماثلة، إلى جانب فنادق بلانيت هوليوود وبالازو وتروبيكانا وإم جي إم جراند وصحارا.

ورغم اجراءات تلك الفنادق الاحترازية وإعلاقها العدي من الغرف المجاورة للتي وقعت بها الإصابات إلا ان أرقام الشكاوى لاتزال في تزايد مستمر.

أخبر الضيوف في فندق "بلازو" مسؤولي الصحة أنهم تعرضوا للدغ في يناير من العام الماضي ، وهو نفس الشهر الذي جرى انتشار البق في عدة فنادق.

وكان فندق Sahara أصيب في أكتوبر من ذلك العام ، وتم العثور على الآفات في The Tropicana في فبراير من العام الجاري بينما تم اكتشاف البق في Planet Hollywood في يونيو.