غدًا الأربعاء .. صحة المنيا تنظم قافلة طبية وعلاجية لأهالي ملوي

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، غدا الأربعاء 16 أغسطس الجاري 2023 ، قافلة طبية وعلاجية مجانية ، وعلى مدار يومين متتاليين بقرية بنى روح ، إحدى قرى مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة، وذلك لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، لمديرية الصحة بالمحافظة ، بتنظيم سلسلة القوافل الطبية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة ، للوصول بالخدمات العلاجية إلى القرى الأكثر احتياجا والمناطق النائية،

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن "، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرًا إلى أن القوافل الطبية والعلاجية بالمجان ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.