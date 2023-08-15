إعادة الحركة المرورية بطريق مطار الغردقة بعد رفع اثار تصادم سيارتين

قامت إدارة مرور البحر الأحمر بإعادة الحركة المرورية بطريق مطار الغردقة بعد رفع اثار حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة ملاكى

حيث أصيب 13 شخصا اليوم الثلاثاء فى حادث تصادم سيارتين بطريق المطار بالغردقة وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .



وكان قد ورد إخطار لمدير أمن البحر الأحمر من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وبيجو بطريق مطار الغردقة على الفور تم الدفع ب 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.



وتبين ان الحادث كان بين سيارة ميكروباص واخرى بيجو واسفر عن اصابة 13 شخص وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقى الإسعافات الأولية تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث