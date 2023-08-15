انفجار في محطة وقود بمدينة محج جنوبي روسيا.. سقوط عشرات الضحايا

لقي 12 شخصًا على الأقل مصرعهم وأُصيب نحو 50 آخرين، مساء أمس الاثنين، إثر انفجار في مركز خدمة السيارات بمدينة محج قلعة، عاصمة داغستان الروسية.

وذكرت وزارة الصحة في جمهورية القوقاز الشمالي الروسي في بيان نشرته على موقع تليغرام أن عدد ضحايا الانفجار في محطة وقود في مخاشقالا، عاصمة داغستان، قد وصل إلى 12 وفاة، وأُصيب ما مجموعه 50 شخصًا آخرين بجروح.

وأفاد البيان بأنه "وفقًا للبيانات الأولية لهذه الساعة: قتل 12 شخصًا، منهم طفلان؛ وأُصيب 50 آخرين في الانفجار بمحطة وقود في مخاشقالا".

وكان مصدر في بلدية مدينة محج قلعة قد أفاد في وقت سابق بأن انفجارًا ضرب مركزًا لخدمة السيارات بمدينة ماخاتشكالا، عاصمة داغستان الروسية.

وتعمل الشرطة على إبعاد المدنيين عن مكان الانفجار، بسبب مخاطر حدوث انفجار ثاني.