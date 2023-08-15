لأول مرة.. الأمير هاشم يؤدي اليمين الدستورية نائبًا للعاهل الأردني

أدى الأمير هاشم، نجل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة ليكون نائبًا للملك، للمرة الأولى في حياته، وتعد هذه الخطوة غير مسبوقة في السجلات السياسية للمملكة، وتعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الأمير هاشم من والده ورؤيته للمستقبل.

ويأتي ذلك بعد مغادرة الملك عبدالله إلى مصر للمشاركة في قمة أردنية مصرية فلسطينية عقدت بمدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالي.

وأثار أداء الأمير هاشم (18 عامًا) اليمين الدستورية نائبًا لوالده عبدالله الثاني، تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتساءل بعض الناشطين عبر موقع إكس "تويتر سابقًا" عن سبب غياب ولي العهد الأمير الحسين الذي يكلف عادة بهذه المهمة، فيما أشار آخرون إلى أن الأمير هاشم بن العائلة الهاشمية وهو جدير بالمهمة التي كلف بها، كما تناول آخرون صغر سنه على تحمل مسؤولية هذه المهمة.

من هو الأمير هاشم؟

الأمير هاشم من مواليد 30 يناير 2005، ويعد النجل الثاني للملك عبدالله والملكة رانيا من الذكور، ويشترك الأمير هاشم في يوم ميلاده مع الملك عبدالله الثاني في 30 يناير من كل عام.

وتخرج الأمير هاشم قبل أشهر قصيرة من مدرسة كينغز أكاديمي بمأدبا، بعد إنهائه مرحلة الثانوية العامة.

وظهر الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، بعد وأثناء اليمين، وهو يرتدي الزي العسكري التكميلي، والشماغ الأردني، وهو نفس الزي الذي ظهر به لأول مرة أثناء الاحتفال الذي نظمته القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مع الاحتفال بـ100 عام على تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية.

وحرص الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، بعد إنهاء دراسته، على المشاركة في زيارات خارجية، منها مشاركاته في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا «وان 2022»، وظهر الأمير أخيرًا في زفاف شقيقه ولي العهد، الأمير الحسين، وهو يرافق الأميرة رجوة الحسين، إلى القصر لعقد القران.

وتم تعيين الأمير هاشم كنائب للعاهل الأردني بهدف تأهيله لتولي المهام الحكومية والتعرف على أعمال الدولة ومؤسساتها، ويُعتبر الأمير هاشم تمثيلًا للفتيان الأردنيين وشبابهم، حيث يعكس صورة الشباب الواعد في المملكة وقدراتهم.

وتعد هذه الخطوة الهامة لتعيين الأمير هاشم نائبًا للملك استثنائية في سجلات السلالة الهاشمية، وتعكس التزام العائلة الملكية الأردنية بتحقيق الاستقرار والتنمية في المملكة، ومن المتوقع أن يكون الأمير هاشم له دور هام في تعزيز الحوار بين الشباب والحكومة وتمثيل صوتهم في القضايا التي تهمهم، وهو ما يسهم في خلق بيئة سياسية تشجع الشباب على المشاركة الفعالة في مستقبل الأردن.

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