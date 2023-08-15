تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تستمر أعمال بناء محطة انتظار للمواطنين في جناح الجديدة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع العاملين بالوحدة المحلية لقرى جناح.

يتولى رئيس القرية، على يوسف، مسؤولية الإشراف على عمليات البناء وضمان سيرها بشكل سلس وفقًا للمواصفات المطلوبة. وتأتي هذه الخطوة استجابةً لتعليمات جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة.

يهدف بناء محطة انتظار للمواطنين في جناح الجديدة إلى تحسين خدمات النقل وتسهيل حركة المواطنين في المنطقة،ى وستوفر المحطة المزيد من وسائل الراحة والتسهيلات للمواطنين أثناء انتظار وصول وسيلة النقل المناسبة.

من المتوقع أن تشمل المحطة انتظار مغطاة تحمي المواطنين من الظروف الجوية القاسية، بالإضافة إلى مقاعد مريحة ومناطق للجلوس. ستتميز المحطة أيضًا بتوفير خدمات إضافية مثل المرافق الصحية ومناطق للتجارة الصغيرة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين المختلفة أثناء وقت الانتظار.

وتعكس هذه الخطوة التزام المحافظة بتحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات للمواطنين، كما تعكس اهتمام السلطات المحلية بتلبية احتياجات المجتمع وتحقيق رفاهية المواطنين.

ومن المتوقع أن يستفيد العديد من المواطنين من إضافة هذه المحطة، حيث ستكون مركزًا مهمًا لانتظار وصول وسائل النقل، سواء للذهاب للعمل أو التنقل بين الأماكن المختلفة في المنطقة.

تستمر أعمال بناء محطة انتظار للمواطنين في جناح الجديدة بمركز الخارجة

تستمر أعمال بناء محطة انتظار للمواطنين في جناح الجديدة بمركز الخارجة