فى إطار تنفيذ خطة عمل قطاعات مدينة الخارجة المختلفة وبتعليمات من جهاد المتولى رئيس مركز ومدينة الخارجة، تم توجيه تعليمات حاسمة لتكثيف الحملات لنظافة الأحياء السكنية. تم الدفع بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة والاستفادة من الموارد البشرية المتاحة بهدف تحسين الظروف البيئية والحفاظ على جمال المدينة.

يُعتبر ترتيب وفضاء "المساكن" من بين أهم المعايير في تقييم منظمة حضرية، حيث يلعب دورًا هامًا في جذب السكان وتوفير بيئة مريحة للعيش. وتجاوبًا مع هذه الضرورة الملحة، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالتكثيف في حملات النظافة بالاحياء السكنية.

تهدف هذه الحملات إلى تحسين مستوى النظافة في الأحياء والمجتمعات المحلية، حيث يتم رفع المخلفات وجمع القمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنظيف الشوارع الرئيسية والمتخللات السكنية، بهدف توفير بيئة صحية وآمنة لسكان المدينة.

تعمل الموارد البشرية المتاحة على استخدام معدات متطورة وفعّالة في عمليات التنظيف. وبالاستفادة من العمالة المحلية، يتم توفير فرص عمل للشباب وتعزيز المشاركة المجتمعية في حفظ نظافة المدينة.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم تكثيف حملات التوعية لدى السكان بأهمية الحفاظ على النظافة العامة وتبني سلوكيات صحية. يتم توزيع المطبوعات التثقيفية وتنظيم ندوات توعوية لتعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع المشاركة الفاعلة للجميع.

على صعيد آخر، يتوقع أن تسهم هذه الحملات في رفع مستوى الجودة الحضرية في مدينة الخارجة وتحسين جودة حياة سكانها. كما أنها تسهم في تحسين الصحة العامة والحفاظ على البيئة.

باختصار، فإن تكثيف حملات نظافة الأحياء السكنية في مركز ومدينة الخارجة يعكس التزام المدينة بتحقيق مستوى عالٍ من الجودة البيئية والحفاظ على جمال المدينة. إن هذه الجهود المستمرة تعكس التطلعات المشتركة للسكان والسلطات المحلية في مدينة الخارجة لإحداث تغير إيجابي في بيئتهم وتحسين جودة حياتهم.

حملات لنظافة الاحياء السكنية في مدينة الخارجة

حملات لنظافة الاحياء السكنية في مدينة الخارجة