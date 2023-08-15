بوسي تمزج بين النعومة والاحتشام في آن واحد

خضعت المغنية الشعبية بوسي لجلسة تصوير لتشارك متابعيها ببعض الصور عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام؛ لتكن دائمة التواصل مع جمهورها.

ونجحت بوسي على مواكبة الموضة لتختار من بينها ما يبرز أناقتها وأنوثتها على طريقتها الخاصة، حيث ارتدت بدلة راقية لا تحمل أى نقوشات، صممت من قماش الساتان الناعم بلون الكلحي الغامق، فيما انتعلت حذاء مسطحًا مع حقيبة كتف.

واختارت لم خصلات شعرها الأسود للوراء كعكه منخفضة، ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزا على تحديد عينيها بمكياج سموكي وألوان الترابية المتناغمة مع لون بشرتها الخمرية ولون النود يف الشفاه.

ونجحت بوسي فى التنوع بين الأزياء والاستايلات التي تظهر بها، لتبرز أنوثتها بأرقي فساتين السهرة وتعكس شبابها بالكاجوال الناعم فضلا عن الجمبسوت الذي عكس قوامها الممشوق.

بوسي

بوسي (الاسم الحقيقي: ياسمين محمد شعبان)، ولدت في 1 سبتمبر 1981 مغنية شعبية وممثلة مصرية. ولدت في القاهرة، بدأت الغناء بالملاهي والمراقص الخاصة بعمر صغير، ولكنها انطلقت بقوة بعام 2012 بأغنية شعبية حملت اسم «آه يا دنيا» ولمع اسمها خلالها حتى اتجهت للتمثيل.

وانطلقت بقوه في تمثيل الأفلام وهذا ما جعلها أيضا تتجه للمسلسلات وكانت أولى تجاربها في مسلسل حالة عشق.