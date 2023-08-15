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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مواعيد السفر بقطارات التالجو على خط القاهرة الإسكندرية.. سافر كأنك في طائرة

قطار التالجو
قطار التالجو

مواعيد السفر بقطارات التالجو على خط القاهرة الإسكندرية..  حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم كل ما يبحث عنه القارئ، نقدم لكم مواعيد السفر بقطارات التالجو على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس، تزامنًا مع سفر العديد من الأشخاص إلى محافظة الإسكندرية من أجل قضاء إجازة الصيف في بحر عروس البحر المتوسط.

 

 أعلنت وزارة النقل أنه في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل القطار الثالث من قطارات التالجو الفاخرة، خدمة جديدة على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس، اعتبارًا من الخميس الموافق 6 / 7 / 2023.

مواعيد السفر بقطارات التالجو على خط القاهرة الإسكندرية

 

تقرر تشغيل قطار 2027 تالجو (القاهرة / الإسكندرية) يوميًا، حيث يقوم من القاهرة الساعة 7:00 مساءً ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساءً، وكذلك تشغيل قطار 2026 تالجو (الإسكندرية / القاهرة) يوميًا، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساءً طبقًا للجدول المرفق.

 تشغيل عدد 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكة الحديد بوجهيها البحرى والقبلى (6 رحلات ذهاب وإياب على خط القاهرة / الإسكندرية – 4 رحلات ذهاب وإياب على خط القاهرة / أسوان).

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة الدفع بالكروت الذكية (كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى (ال POS) لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية بعدد 54 محطة  كمرحلة أولى على أن يتم تشغيلها فى بقية المحطات تباعاً مما يتيح الدفع نقداً أو عن طريق الكروت الذكية. 
يأتى ذلك استكمالًا لعملية التحديث التى تقوم بها الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس  كامل الوزير وزير النقل بمواكبة التطور العلمى واستخدام أحدث النظم العالمية فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات  وتيسيرًا على جمهور الركاب.

وأكدت الهيئة أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال ماكينات الدفع الالكترونى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً من خلال شبابيك الحجز بالمحطة وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة  ، والهيئة لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

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