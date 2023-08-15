دوري ثقافي في المعلومات العامة للطلائع مركز شباب بالداخلة

نفذ مركز شباب بدخلو بقطاع الداخلة دوري ثقافي في المعلومات العامة للطلائع، حيث شارك في هذا الدوري 40 مشتركًا وفقًا لخطة المركز لشهر أغسطس 2023.

أوضح بهاء شوقي، مدير عام المديرية، أن الدوري الثقافي يهدف إلى غرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الثقافي، ونشر الوعي الثقافي بين الشباب، والاهتمام بالشباب الموهوبين والعمل على تطوير مستوياتهم وتعزيز المهارات، واستثمار وقت الفراغ في ممارسة بعض الأنشطة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبإشراف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبالتعاون مع بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد.

تضمن الدوري الثقافي مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز المعرفة وتطوير القدرات الشخصية للمشاركين. وقد تم تنظيم فعاليات ثقافية متنوعة، مثل المسابقات الثقافية وورش العمل والمحاضرات والمناقشات المفتوحة.

وقد لاقى الدوري الثقافي إقبالًا كبيرًا من قبل الشباب في المنطقة، حيث أعرب المشاركون عن رغبتهم في مشاركة أكثر في مثل هذه الأنشطة المثرية التي تساهم في تنمية مهاراتهم وتوسيع آفاقهم الثقافية.

ويأتي تنظيم الدوري الثقافي ضمن سلسلة فعاليات وبرامج تهدف إلى تشجيع الشباب على المشاركة في نشاطات ثقافية وترفيهية بناءة وتعزيز قدراتهم ومعارفهم من خلال توفير بيئة تفاعلية ومفيدة.

تعكس الجهود المبذولة في إقامة الدوري الثقافي التزام السلطات المحلية والمديرية بتطوير ودعم الشباب في المناطق النائية وتوفير فرص رياضية وثقافية لهم. وتُعَدُّ هذه الفعاليات نموذجًا للتعاون الفعّال بين الحكومة وقطاع الشباب والرياضة لتنمية الشباب ورفع مستوى المهارات والوعي الثقافي لديهم.

دوري ثقافي في المعلومات العامة للطلائع مركز شباب بدخلو بالداخلة

دوري ثقافي في المعلومات العامة للطلائع مركز شباب بدخلو بالداخلة

دوري ثقافي في المعلومات العامة للطلائع مركز شباب بدخلو بالداخلة

دوري ثقافي في المعلومات العامة للطلائع مركز شباب بدخلو بالداخلة

دوري ثقافي في المعلومات العامة للطلائع مركز شباب بدخلو بالداخلة

دوري ثقافي في المعلومات العامة للطلائع مركز شباب بدخلو بالداخلة

دوري ثقافي في المعلومات العامة للطلائع مركز شباب بدخلو بالداخلة

دوري ثقافي في المعلومات العامة للطلائع مركز شباب بدخلو بالداخلة

دوري ثقافي في المعلومات العامة للطلائع مركز شباب بدخلو بالداخلة

دوري ثقافي في المعلومات العامة للطلائع مركز شباب بدخلو بالداخلة

دوري ثقافي في المعلومات العامة للطلائع مركز شباب بدخلو بالداخلة

دوري ثقافي في المعلومات العامة للطلائع مركز شباب بدخلو بالداخلة