تنفذ مديرية الشباب والرياضة أولى فعاليات ورش العمل في مركز شباب الفتح بقطاع الداخلة بمشاركة عدد 15 فتاة من أندية الفتاة والتطوع

تتضمن الفعاليات تدريبًا من قبل هويدا حسن إبراهيم مبروك، وستستمر من 14 أغسطس حتى 16 أغسطس 2023. تهدف ورش العمل المقامة إلى تشجيع الشباب والشابات على التدريب المهني والحرفي، واكتشاف مهاراتهم الابتكارية واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.

وتهدف هذه الورش إلى تأهيل المشاركين وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وتنمية مهاراتهم الحياتية والتكنولوجية، وتدريبهم على الحرف اليدوية، بهدف تحقيق مبدأ التكامل بين النظرية والتطبيق. وتسعى لاكتسابهم المعلومات النظرية والمهارات العقلية اللازمة لنجاحهم.

وأظهرت الفتيات تفوقًا كبيرًا وكشفت عن مواهب خاصة تملكونها، مما يؤكد أن التحلي بالصبر والأمانة هو الطريق للنجاح في المشروعات الصغيرة. يأتي ذلك تزامنًا مع رؤية مصر 2030 وتأهيل الشباب لدخول سوق العمل والقضاء على البطالة وتحسين مستوى معيشتهم الحياتية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على ضرورة الاهتمام بالشباب كونهم الطاقة الفاعلة في بناء الوطن، وعلى ضرورة استغلال أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية تساعدهم على تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم لفتح آفاق جديدة للاندماج في سوق العمل.

تأتي هذه الفعالية برعاية معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء أحمد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك بتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة.

ورشه عمل لتعليم هاند ميد بالخشب تحت شعار حرفتك صنعتك بالوادي الجديد

ورشه عمل لتعليم هاند ميد بالخشب تحت شعار حرفتك صنعتك بالوادي الجديد

ورشه عمل لتعليم هاند ميد بالخشب تحت شعار حرفتك صنعتك بالوادي الجديد

ورشه عمل لتعليم هاند ميد بالخشب تحت شعار حرفتك صنعتك بالوادي الجديد

ورشه عمل لتعليم هاند ميد بالخشب تحت شعار حرفتك صنعتك بالوادي الجديد

ورشه عمل لتعليم هاند ميد بالخشب تحت شعار حرفتك صنعتك بالوادي الجديد

ورشه عمل لتعليم هاند ميد بالخشب تحت شعار حرفتك صنعتك بالوادي الجديد

ورشه عمل لتعليم هاند ميد بالخشب تحت شعار حرفتك صنعتك بالوادي الجديد

ورشه عمل لتعليم هاند ميد بالخشب تحت شعار حرفتك صنعتك بالوادي الجديد