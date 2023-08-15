برلماني: قمة العلمين الثلاثية خارطة طريق لتحقيق المطالب المشروعة للفلسطينيين

اعتبر الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب، أن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية التي انعقدت في مدينة العلمين الجديدة بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور الملك عبد الله الثانى ملك الأردن والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن بمثابة خارطة طريق لتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وطالب "سليم" فى بيان له أصدره اليوم من الأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة عامة والدول الكبرى بصفة خاصة بسرعة التحرك لتنفيذ كل ما فى البيان الختامي للقمة الثلاثية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطينى والوقف الفورى لجميع الاعتداءات والانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد أن القمة الثلاثية جاءت بهدف وقف الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني من اقتحامات واستيطان وقتل واعتقال

وأشاد الدكتور محمد سليم بتأكيد القمة الثلاثية على الأولوية التي توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية، الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية ولاسيما ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وذلك ضمن جدول زمني واضح فضلا عن استعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة وحقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وأيضا حل قضية اللاجئين الفلسطينيين. مؤكداً أن العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملين بالموقف المصري من دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية فمصر لعبت دورا بارزا في وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.