فتح تراخيص البناء في المحافظات .. الشروط والأوراق المطلوبة

توصلت الحكومة المصرية لحل أزمة ومشكلة البناء في القرى الريفية وذلك من خلال وضع قانون البناء الجديد 2023، حيث حدد قانون البناء المقدم من الحكومة والمنظور أمام مجلس النواب حاليًا، شروط ترخيص البناء وتعلية الأدوار.

وانتشرت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية بشأن فتح باب تراخيص البناء بالمدن والقرى في جميع محافظات الجمهورية، مما جعل عمليات البحث تتزايد عن شروط قانون البناء الجديد 2023 والأوراق اللازمة للحصول على ترخيص لاستكمال أعمال البناء.

وتنشر “بوابة الوفد” في سياق السطور التالية الشروط التي حددها قانون البناء الجديد 2023 من أجل الحصول على ترخيص للبناء:

شروط الحصول على رخصة وفقًا لقانون البناء الجديد 2023

أن يكون موقع البناء ضمن الحيز العمراني.

أن يكون عقد قطعة الأرض مسجلًا فى الشهر العقاري للمدينة التابعة لها.

يجب أن تحصل قطعة الأرض على عقد صحة التوقيع فى القرية .

أن يكون لدى صاحب الأرض عقد صحة التوقيع.

أن تكون قطعة الأرض المراد ترخيصها محددة على الخريطة من قبل المجلس المحلي في القرية.

وقد حدد القانون الجديد للبناء 2023 مجموعة من الأوراق اللازمة للحصول على ترخيص لاستكمال عمليات البناء وارتفاع المباني في القرى.

الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص لاستكمال عمليات البناء وارتفاع المباني في القرى

صورة بطاقة الرقم القومى ويجب أن تكون البطاقة سارية وليست منتهية.

رسم هندسي يوضح موضع الأرض مع التفاصيل المطلوبة عن قطعة الأرض أو المنزل المراد بناءه.

شهادة إشراف وعقد مقاولة من المهندس المشرف على البناء.

إيصال بسداد المبلغ المطلوب دفعة لاستخراج ترخيص البناء وفقاً لقانون البناء الجديد 2023.