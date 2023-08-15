تخفيض تنسيق القبول بالثانوي العام لـ228 درجة فى الفيوم

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تخفيض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام من 233 إلى 228 درجة للعام الدراسي 2023/2024، ببعض المدارس التي لم تستكمل كثافاتها في المرحلة الأولى للتنسيق، لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بمرحلة التعليم الثانوي العام، وذلك في ضوء مراعاة كثافة الفصول المناسبة والمقررة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء ذلك بحضور، اللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

كان محافظ الفيوم، قد اعتمد نتيجة القبول بالتعليم الثانوي العام، بالمدارس الحكومية بالمحافظة، للعام الدراسي 2023/2024، بمجموع 233 درجة، إلا أنه بعد انتهاء التنسيق، تبين أن بعض مدارس التعليم الثانوي العام، بها فراغات تعليمية ولم تستكمل كثافاتها، وذلك طبقاً للإحصاء الوارد من الإدارات التعليمية، ومتابعة اللجنة المشكلة والمعنية بهذا الموضوع.

استقبال رئيس جهاز تنمية المشروعات

من جهه اخرى استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم اليوم ، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ووفد من قيادات جهاز تنمية المشروعات، والبنك الزراعي، بهدف بحث سبل التعاون المشترك فيما بينهم، للتوسع في تقديم خدمات مالية أو غير مالية لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومعرفة الاحتياجات الاستثمارية للمحافظة، بما يوفر فرص العمل لأبنائها.

خلال اللقاء، اشاد محافظ الفيوم، بالتعاون الوثيق والمثمر بين المحافظة، وجهاز تنمية المشروعات، والبنك الزراعي، لإتاحة خدمات متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، فضلا عن دورهما ومساهمتها الفعالة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، لافتا إلى أهمية دمج أصحاب الحرف اليدوية التي تتميز بها محافظة الفيوم، في الاقتصاد الرسمي وتدريبهم وتشبيكهم مع منصات التسويق المختلفة.

وأكد "الأنصارى" أن المحافظة تعمل على التنسيق مع مختلف جهات الدولة للعمل على توفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بهذا القطاع وزيادة مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني. مشيراً أن المحافظة تحرص على الوقوف بشكل مستمر على أية تحديات تواجه أصحاب هذه المشروعات وتعمل على وضع حلول دائمة تمكنهم من الاستمرار في مشروعاتهم وتطويرها والتوسع فيها.