تنفيذ صيانة شبكات الكهرباء بحي شرق أسيوط

قام فريق قسم الكهرباء بحي شرق اسيوط بتنفيذ عملية صيانة مهمة في شارع الخلفاء، وذلك في إطار جهود ترشيد الطاقة وتحسين جودة الخدمة. تمت هذه العملية بناءً على توجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بهدف تحسين أداء الشبكة الكهربائية في المنطقة وضمان استقرار التيار الكهربائي.



تولى عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس حي شرق اسيوط، وسيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبي رئيس الحي، متابعة تنفيذ هذه العملية الهامة. حرصوا على ضمان سلامة العمل وتنفيذه بأفضل الطرق الممكنة.



كما قام فريق قسم الكهرباء بإجراء عملية صيانة في شارع مستشفى القدس. تأتي هذه الخطوة ضمن التزام الفريق بتقديم خدمات عالية الجودة والاهتمام براحة وسلامة المواطنين.



تم تجهيز فريق قسم الكهرباء بالأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الصيانة بشكل دقيق وفعال. تضمنت الأعمال إصلاح الأسلاك الكهربائية المعطلة وتحسين اتصالات الشبكة الكهربائية. كما تم فحص واختبار المحولات والمفاتيح الكهربائية للتأكد من أدائها بشكل سليم.



وقد تم اعتبار مسألة ترشيد الطاقة من أولويات الفريق خلال هذه العملية. حيث تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تضمن استخدام أفضل الممارسات البيئية وتقليل استهلاك الطاقة في المكان.



تم تنظيف وصيانة نظام الإضاءة في الشارع، بما في ذلك استبدال المصابيح التالفة بأخرى ذات كفاءة عالية من حيث استهلاك الطاقة. كما تم فحص وإصلاح أسلاك الكهرباء المتهالكة والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية بشكل عام.



هذه الإجراءات تسهم في تحسين جودة الإضاءة في الشارع وتضمن توفير الطاقة بشكل فعال. كما تحقق الصيانة المنتظمة استدامة وعمرًا أطول لأنظمة الإضاءة وتقليل تكاليف الصيانة على المدى الطويل.



يُذكر أن فريق قسم الكهرباء ملتزم بمتابعة عمليات الصيانة والتحسين المستمرة في مختلف المناطق العامة، بهدف تحسين بيئتها وتوفير راحة وأمان للمواطنين. وتعد هذه الخطوة في شارع مستشفى القدس إحدى الجهود المشمولة في هذا الإطار، حيث نالت استحسان السكان المحليين الذين أبدوا امتنانهم للفريق على جهوده القيمة.

تأتي هذه الجهود في إطار تفعيل الخطط المستقبلية لتحسين بنية التوزيع الكهربائي وتوفير خدمة مستدامة وفعالة للمواطنين. تهدف صيانة شارع الخلفاء إلى توفير تجربة مريحة وآمنة لسكان المنطقة وتحسين جودة الحياة في المجتمع.

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حي شرق اسيوط يقوم بعملية صيانة شبكات الكهرباء

حي شرق اسيوط يقوم بعملية صيانة شبكات الكهرباء

حي شرق اسيوط يقوم بعملية صيانة شبكات الكهرباء

حي شرق اسيوط يقوم بعملية صيانة شبكات الكهرباء

حي شرق اسيوط يقوم بعملية صيانة شبكات الكهرباء