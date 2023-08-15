إطلاق مشروع عالمي للتجارة بمطروح.. التفاصيل الكاملة

في مبادرة وطنية لدعم الاستثمار.. وضعت السلطات المصرية مطروح على خارطة طريق التنمية الشاملة، في المجالات الاستثمارية والسياحية والتعليمية والطبية.

وتمثلت خطة الدولة في تنمية مطروح بتحويلها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن خطة تطوير وتنمية الساحل الشمالي الغربي لمصر، وتوفير مزيد من فرص العمل.

خطط الدولة لتنمية مطروح

وجاءت أبرز خطط الدولة لتنمية مطروح في :

إنشاء مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي الغربي، وهي من المشروعات القومية العملاقة على أرض مصر.

افتتاح المرحلة الأولى من إنشاء أكبر ميناء تجارىي غرب البلاد بمدينة النجيلة غرب مرسى مطروح بحوالي 70 كيلومترًا.

و يضم الميناء 970 مترًا ميناء تجاري للحاويات، فضلًا عن 400 متر رصيف سياحي.

كما يضم 600 متر للمراكب الصب سعة 70 ألف طن مما يسهم في عمليات التصدير والاستيراد.

ويضم مشروع الميناء أيضًا غاطس فريد من نوعه يصل عمقه إلى 17 مترًا فضلًا عن منطقة لوجستية بمساحة 2000 فدان.

كما يضم مصانع للدواجن والاستزراع السمكي، بالشكل الذي يحقق به الميناء نقلة نوعية من خلال تطوير أعمال النقل البحري اللوجستي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

يتم استغلال ظهير الاستصلاح الزراعي في إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية وأنشطة التصنيع الزراعي والتعدين، إضافة إلى أنشطة سياحة السفاري.