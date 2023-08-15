كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة حتى بداية الأسبوع المقبل، وحقيقة عودة الأجواء شديدة الحرارة على غرار شهر يوليو الماضي، قائلة: إن البلاد شهدت موجة حارة استمرت لأسبوعين متتاليين خلال شهر يوليو، مؤكدة أن هناك تحسن في الأحوال الجوية للأسبوع الثاني خلال شهر أغسطس ، ودرجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

حالة الطقس

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تشهد تحسنًا في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة يكون أثناء فترات النهار والليل، موضحة أنه خلال فترات الليل يكون هناك مزيد من نشاط الرياح ما يُلطف الأجواء أثناء الليل، مع الشعور بنسمات هواء لطيفة خلال الساعات المتأخرة من الليل.

وتابعت: تتكون السحب والشبورة المائية الخفيفة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، ما يُلطف الأجواء صباحًا على معظم المناطق الشمالية والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

حالة الطقس

وطمأنة المواطنين، أنه ما يزال التحسن في الأحوال الجوية مستمر حتى بداية الأسبوع القادم، ولا توجد موجات حارة قادمة حتى الآن، وإن حدثت خلال شهر أغسطس ستكون أيام متفرقة، ولن يكون هناكموجات حارة طويلة حتى نهاية الشهر.

حالة الطقس

تشهد البلاد استمرارًا في تحسن الأحوال الجوية، إذ يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلًا، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ، كما تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وكشفت الأرصاد عن حالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح من 60:50 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج من 3:2 متر.

وتنشر “بوابة الوفد” بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات:

درجات الحرارة

القاهرة 33 25

العاصمة الإدارية 33 25

6 أكتوبر 34 24

بنها 33 25

دمنهور 32 25

المنصورة 33 25

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 33 25

طنطا 32 24

دمياط 31 24

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 34 24

السويس 33 24

العريش 32 24

رفح 31 25

رأس سدر 37 26

نخل 36 19

كاترين 33 17

الطور 32 27

طابا 36 25

شرم الشيخ 41 31

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 30 23

السلوم 31 21

سيوة 34 22

رأس غارب 37 29

الغردقة 38 30

سفاجا 38 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 38 28

حلايب 35 29

أبو رماد 36 29

رأس حدربة 35 28

الفيوم 34 24

بني سويف 35 24

المنيا 36 26

أسيوط 36 23

سوهاج 37 24

قنا 41 27

الأقصر 42 28

أسوان 42 29

الوادي الجديد 41 25

أبو سمبل 40 28





جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد.

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