تم تنظيم مركز شباب أم القصور التابع لإدارة شباب منفلوط بمحافظة أسيوط، المسابقة الفنية في الرسم الحر للطلائع ، ضمن خطة النشاط الفني للمركز عن شهر يوليو. شارك في المسابقة 20 عضو من طلائع المركز، منهم ذكور وإناث.

تضمنت المسابقة إعطاء حرية اختيار موضوع الرسم لكل طالب، وقام الطلائع بالرسم الفوري أمام لجنة التحكيم. أظهر الطلائع مهارات إبداعية متميزة في الرسم تجسدت في الرسومات واللوحات التي قدموها للجنة التحكيم. في ختام المسابقة، قامت لجنة التحكيم بتقييم الأعمال الفنية وتوزيع جوائز عينية على أصحاب المراكز الخمسة الأولى في الترتيب وفقًا للأعمال المميزة.

تهدف المسابقة إلى تعزيز روح المنافسة وتنمية الوعي الفني وإطلاق المهارات الإبداعية لدى الشباب واكتشاف المواهب المتميزة من بينهم.

تأتي تنظيم المسابقة ضمن العديد من البرامج التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بهدف اكتشاف مواهب الشباب والنشء وإبراز دورها في بناء الشخصية المصرية المتكاملة من الجوانب الرياضية والفنية والاجتماعية والثقافية.

تم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتوجيهات الدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة، وبمتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب.

طلائع مركز شباب أم القصور يبدعون فى مسابقة الرسم الحر

طلائع مركز شباب أم القصور يبدعون فى مسابقة الرسم الحر