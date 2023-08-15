الكشف على 548 مواطن في قافلة طبية بالسلامية بنجع حمادي

نظمت جامعة جنوب الوادى بمحافظة قنا، قافلة طبية مجانية بقرية السلامية التابعة لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها الجامعة في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة .

يأتي ذلك بناءاً على تعليمات اللواء اشرف الداودى بالتعاون الدائم والفعال مع منظمى القوافل الطبية العلاجية المجانية سواء مديرية الصحة او جامعة جنوب الوادى او منظمات المجتمع المدنى بتذليل جميع العقبات والمعوقات التى تحول تنفيذ مهام تنفيذ القافلة .

وأوضح اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 548 مواطن بقرية السلامية فى 8 تخصصات طبية.

وقالت منال همام رئيس الوحدة المحلية لقرية السلامية ان بيان القافلة الطبية هو، 130باطنة، و 70 رمد، و80 عظام، و65 أنف وأذن وحنجرة، و11نساء وتوليد، و80أطفال، و110جلدية، و2 نفسية عصبية، بإجمالى المنتفعين 548 حالة.

وأشار انور، إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .