نقابة الفلاحين تكرم مشيرة خطاب على جهودها في دعم حقوق شباب المزارعين

كرمت نقابة الفلاحين السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقديرًا وعرفانًا لمجهوداتها في الإهتمام بتعزيز حقوق فلاحي مصر وذلك علي هامش الجلسة النقاشية التي عقدها مجلس الشباب المصري تحت عنوان " آليات تعزيز مشاركة الشباب بالشأن العام"، في اطار الإحتفال باليوم العالمي للشباب، وذلك بحضور ومشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة٬ والدكتور محمد ممدوح " رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري "٬ ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ "قيادات مجلس الشباب المصري" بمجلس الأمناء، ومجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام٬ بالإضافة لقيادات شباب الفلاحين من المحافظات المختلفة أعضاء البرنامج ولفيف من المتخصصين في قضايا الشباب وحقوق الإنسان من أساتذة جامعات وباحثين وأكاديميين وقيادات عمالية.





من جانبها أعربت السفيرة مشيرة خطاب عن سعادتها البالغة بالتكريم المقدم من فلاحين مصر لها٬ وأكدت علي أهمية مشاركة القيادات الشبابية من الفلاحين الممثلين عن كافة المحافظات المختلفة في البرامج والفاعليات المختلفة ، وذلك تقديرا لأهميتهم وأهمية مشاركتهم كمكون أساسي من مكونات المجتمع المصري.



وأوضحت "خطاب" أن مجلس الشباب المصري يمتلك أفكاراً مميزة استطاعت إحداث الفارق في دعم قضايا الشباب وفق منهجية حقوقية لضمان وجود جيل جديد من شباب مصر يمتلك الوعي الصحي في هذا الملف .



وقال الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الإقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان٬ أن إختيار قضية مشاركة شباب الفلاحين بالشأن العام يرجع لعزوفهم الملحوظ عن الإنخراط في العمل العام بأشكاله المختلفة وتجاهل وتناسي العمل على وضع آليات فعالة لمواجهة هذه التحديات بغض النظر أن يكون متعمداً أو غير متعمد ولكن الأهم هو توحيد الجهود من أجل تعزيز حقوق هذه الفئة التي يتجاوز تعدادهم هم وأسرهم مايقرب من ٥٥ مليون مواطن وأعرب "ممدوح" عن سعادته بتكريم السفيرة مؤكدا دورها الملحوظ والمميز في الفترة الماضية وهو محفز جيد وقوي لتكريمها علي كافة الأصعدة حيث أنه عقب عقد الجلسة الأولى داخل قاعة بطرس غالي بمقر المجلس حدثت العديد من المكتسبات في هذا الملف .



وأشار طه أبو اللوز منسق عام البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة شباب الفلاحين في الشأن العام ،إلى أن تاريخ " خطاب" ومجهوداتها الكبيرة فخر لمصر وقياداتها ، كونها تعد قيادة نسائية بارزة استطاعت أن تعمل بقوة في ملف شائك في ظروف عصيبة للبلاد دون كلل أو ملل أو خذلان .

وضمت الجلسة عددا من القيادات الذين لهم باع في صدد هذا الملف وهم النائب احمد سمير زكريا عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس الشيوخ، والنائبة منى عبدالله عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، والنائبة زينب السلايمي عضو لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، والنائب عادل يونس حماد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، كممثلين عن مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، و طه أبو اللوز أمين عام نقابة المنتجين الزراعيين ومنسق البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة شباب الفلاحين،والنائبة امل زكريا قطب عضو مجلس النواب المصري وعبد العزيز سمير رئيس اتحاد شباب العمال ونخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين.



