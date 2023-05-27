نقيب الفلاحين يكشف الأسباب الرئيسية في ارتفاع سعر البصل

ارتفع سعر البصل خلال الأيام القليلة الماضية بشكل جنوني، وتسائل البعض عن سبب الارتفاع الكبير في أسعار البصل والتي تتراوح ما بين 15 لـ20 جنيها، ويعتبر البصل من الخضروات التي يمكن تخزينها، لذا تحرص ربات البيوت على شراء كميات كبيرة منه.

طن البطل بـ10 اَلاف جنيه

من جانبه كشف حسين ابوصدام، نقيب عام الفلاحين، عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع سعر البصل بشكل جنوني، مؤكدا أن أسعار البصل زادات عن العام الماضي بمقدار 10 اضعاف، حيث باع مزارعو البصل طن البصل العام الماضي بألف جنيه ويباع حاليا في المتوسط بعشرة آلاف جنيه بعرشه.

وأضاف أبو صدام، أن أسعارالبصل الابيض يسلم للتصدير بـ 14 الف جنيه للطن، لافتا إلى أن العشوائية في الزراعة والتسويق هي السبب الأساسي في جنون أسعار البصل، فبسبب خسائر مزارعي البصل المواسم السابقة تقلصت المساحات المنزرعة من البصل وبسبب التهافت علي التصدير انخفض المعروض في السوق المحلي مما ساهم في جنون اسعاره.

جنون أسعار البصل

وتابع "زراعة فدان من البصل تتكلف في المتوسط نحو 40 الف جنيه لينتج في الغالب نحو 20 طنا وطبقا لاسعار العام الماضي فإن فدان البصل خسر 20 الف جنيه أما بأسعار اليوم فإن فدان البصل يكسب حوالي 160 ألف جنيه".

وأشار إلى أن الإسراف في التصدير سوف يؤدي إلى زيادة ارتفاع أسعار البصل في السوق المحلي ويحفز الفلاحين لزيادة مساحات زراعته الموسم المقبل بدرجة أكبر من المطلوب.

سعر طن البصل

وأردف ابوصدام أن طن البصل الابيض يباع حاليا من 9 الاف جنيه الي 11 ألف جنيه في الغيط حسب جودة البصل ليباع الكيلو من 12 إلى 13 جنيها للمستهلكين بعدما وصل الايام الماضية إلى 15 جنيها للمستهلك، وذلك بعد بدء تقليع بصل الفيوم ووادي النطرون والبحيرة فيما انخفض سعر البصل الاحمر ليتراوح ما بين، 7 إلى 10 جنيهات.

وأكد ابوصدام ان نهاية موسم البصل سيكون في منتصف شهر يونيه المقبل، موضحا ان ليس كل البصل المنتج محليا يصلح للتصدير، حيث تطلب الدول المستوردة مقاسات معينة للبصلة ودرجة جودة معينة فيتم فرز البصل ليصدر المطابق للمواصفات المطلوبة وتباع الفرزة في السوق المحلي ويخزن التجار كميات كبيرة من البصل في عدة اماكن اشهرها قري نكلا وذات الكوم بمحافظة الجيزة.

وطالب الحكومة باعادة النظر في تصدير البصل حسب الوضع المحلي؛ حتي لا ترتفع الاسعار فوق طاقة المستهلك أو تنخفض اقل من سعر تكلفة زراعته، مؤكدا علي ضرورة وضع خطة زراعية واضحة لكل المحاصيل والتخلي عن نظام الزراعة العشوائي والتسويق غير المنظم والذي يتسبب في اختلاق الازمات وعدم استقرار الأسعار.