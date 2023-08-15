موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023.. يكثف العالمين في الجهاز الإدراي بالدولة البحث عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس، يأتي ذلك في وقت قررت وزارة المالية صرف المرتبات بدءًا من يوم 24 أغسطس 2023 ويستمر حتى يوم 30 أغسطس 2023، كما سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين أيام 7 و9 و10 من الشهر الجاري.

جدول الحد الأدنى للأجور

الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، 10500 جنيه شهريًا.

الدرجة العالية أو ما يعادلها 8500 جنيه

درجة المدير العام أو ما يعادلها 7000 جنيه

الدرجة الأولي أو ما يعادلها، 6500 جنيه

الدرجة الثانية أو ما يعادله 5500 جنيه

الدرجة الثالثة أو ما يعادلها، 5000 جنيه

موظفى الدرجة للرابعة أو ما يعادلها 4500 جنيه

الدرجة الخامسة أو ما يعادلها، 4000 جنيه

موظفي الدرجة السادسة أو ما يعادلها 3500 جنيه

حاملي الماجستير 6000 جنيه

حاملي الدكتوراه 7000 جنيه.

الحد الأدنى للأجور

تجدرالإشارة إلى أنه نشرت الجريدة الرسمية في 11 أبريل لسنة 2023، قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص الحد الأدنى للأجور، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

وزارة التضامن الاجتماعي

وفي سياق آخر تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء، صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر أغسطس الجارى، وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.