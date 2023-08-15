الإشاعة مظبوطة.. سارة أبي كنعان ووسام فارس يعلنان خطبتهما.. فيديو

قرر الممثلان اللبنانيان سارة أبي كنعان ووسام فارس الرد على شائعات ارتباطهما، بنشر فيديو يتضمّن لقطات تجمعهما معاً، تأكيدًا للجمهور عن وجود علاقة رومانسية أصبحت رسمية الآن.

خطبة سارة أبي كنعان ووسام فارس:

بعد انتشار الكثير من الشائعات عن ارتباطهما، أعلن الثنائى عن خطبتهما بنشر فيديو عبر حسابهما على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام"، كتبت سارة تعليًقا ساخرًا على الفيديو : "طلعت الإشاعة مظبوطة".

ظهرا الثنائى بالفيديو وهم يقضيان أجمل الأوقات معاً، وتجمعهما العديد من اللقطات الرومانسية والسعيدة، وفى النهاية تظهر سارة بإحدى لقطاته وهي تُشير إلى خاتم الخطوبة .

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو ليشاركوا المباركات والتهنئة للثنائي، كما شارك عدد من النجوم بتهنئة وسام وسارة، وتصدر خبر الخطبة “تريندات" مواقع التواصل الاجتماعى.

يذُكران الثنائي سارة أبي كنعان ووسام فارس شارك سويًا في مسلسل الثمن الذي انتهى عرضه ولقد قدمت سارة شخصية تيما صديقة البطلة بينما قدم وسام شخصية فراس مطر ولم تكن هناك علاقة تجمعهما مباشرة في المسلسل، كما شاركا الثنائي أيضًا في مسلسل بالقلب عام 2019.

بداية سارة أبي كنعان

بدأت سارة مشوارها الفني في الحادية عشر من عمرها من خلال مسلسل "بنت الحي"، بعد ذلك ابتعدت بضع سنوات عن التمثيل للدراسة ثم عادت في عمر السابعة عشرة من خلال مسلسل "خطوة حب"، وتوالت بعدها أعمالها، الفنية ومنها مسلسل "القناع" ومسلسل "أول مرة" وفيلم "24 ساعة حب" الذين نالت عنهم جائزة الموركس الذهبي كأفضل ممثلة واعدة عام 2013.

شاركت في برنامج ديو المشاهير الموسم الثالث على شاشة إم تي في اللبنانية عام 2018، وخرجت في البرايم الرابع وحصلت على شيك بمبلغ مالي قدره 4000 دولار وتبرعت به لصالح جمعية sos المختصه بالأعمال الخيرية.

بداية وسام فارس:

بدأ وسام فارس مشواره في عام 2009 بدور صغير في مسلسل "إذا الأرض مدورة"، ثم تبعها بأعمال مثل "أم الصبي"، و"حلوة وكدابة" و"الحياة دراما"، وشارك مع الفنان الكبير دريد لحام في مسلسل "سنعود بعد قليل"، حيث بدأ في لفت الأنظار إليه من خلال مشاركاته في أعمال قوية مثل فيلم "كتير كبير" عام 2015، ومسلسل "الهيبة-الحصاد"