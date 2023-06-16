تفاصيل وأحداث مسلسل الثمن الحلقة 88

مسلسل الثمن الحلقة 88، تصدر تريندات محرك البحث العالمي "جوجل"، وذلك بعد انطلاق عرضها لما شهدته الحلقة من أحداث مثيرة ومشوقة.

شهد مسلسل الثمن الحلقة 88، الموسم الثاني المأساة التي يعيشها زين بعد وفاة كرم يوم زفافه بسبب معاناته من أمراض في الكلى لكن دون علمه في نفس الوقت لديه مشاكل كبيرة مع حبيبته بسبب تركها في حفل زفافها وحيدة وذهابه إلى كرم للمستشفى بعد معرفته بنبأ موته رغم أنه كان في حالة من الانهيار ورغم ذلك ألقت حبيبته اللوم عليه.

قصة مسلسل الثمن

يشار إلى أن تدور أحداثه حول تلجأ الأرملة سارة لخيارها الوحيد المتبقي لتغطية تكاليف علاج ابنها إبراهيم من السرطان، فتوافق على قضاء ليلة واحدة مع مدير الشركة زين مقابل مبلغ من المال.

أبطال مسلسل الثمن

يذكر أن المسلسل ﺇﺧﺮاﺝ: فكرت قاضي، ﺗﺄﻟﻴﻒ: دانيال حبيب، بطولة باسل خياط، نيقولا معوض، رزان جمال، سارة أبي كنعان، رفيق علي أحمد، رندة كعدي.