أمطار الخير تغمر مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء

شهدت مدينة سانت كاترين الواقعة في جنوب سيناء تساقطًا للأمطار خلال هذه الفترة الحارة من الصيف. هذا الحدث النادر أثار فرحة كبيرة بين الأهالي الذين تجمعوا للاستمتاع بأمطار الخير التي تعبّر عن رحمة الطبيعة ومدى عظمتها.

تمّتع السكان المحليون بأمطار الصيف التي أتت برفق وأحيانًا بشدة في مدينة سانت كاترين، ما أعاد الحياة إلى الأرض المجفّفة وأثرى التربة ليستفيد المزارعون من هذه النعمة السماوية. يُعتبر هذا الحدث استثنائيًا وله تأثير إيجابي كبير على المدينة التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة والسياحة.

وتجمع الأهالي في شوارع مدينة سانت كاترين وميادينها، مشير اً إلى عظمة الله سبحانه وتقديرهم لهذه النعمة المتوقعة في فصل الشتاء ولكنها حلت في مفاجأة مبهجة في فصل الصيف. انتشرت الفرحة والسعادة بين الجميع وشاركوا بفعاليات مختلفة للاحتفال بتلك اللحظة الخاصة.

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