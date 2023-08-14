استمتع بإجازة الصيف مع مجموعة «صن رايز»

فى فنادق «هولى دايز» و«ميراكى» الغردقة وشرم الشيخ

الوقت مثل الجوهرة والاستمتاع به بطريقة خاصة يشكل ذكريات لا تنسى. سواء كانت عطلة بعد جهد كبير أو الاستمتاع بوقت خاص مع شريك الحياة فى أجواء هادئة، تقدم مجموعة «صن رايز» عدة فنادق للكبار فقط (+١٦) بأجواء خاصة تناسب أصحاب الأذواق المختلفة لقضاء أوقات ممتعة.

عطلتك فى منتجع «صن رايز هولى دايز» مختلفة. يمكنك الاستمتاع بالأنشطة اليومية التى تشمل العروض النارية وعروض الغناء الحى والألعاب المختلفة على الشاطئ. وإلى محبى ألعاب الطاولة والبلياردو، اصطحبوا أصدقاءكم ليزداد المرح. يمكنك تناول عشاء شهى فى واحد من مطاعمنا التى تقدم ألذ الأطباق العالمية. أرح جسمك على أرجوحة شبكية واستنشق نسيم البحر الأحمر الجميل مع كوب من العصير المثلج فى يدك وأجواء مصطحبة بالهدوء.

يقدم منتجع «صن رايز هولى دايز» كل ما تتمناه لقضاء عطلة هادئة. يقع المنتجع فى وسط مدينة الغردقة مما يسهل عليك اكتشاف المدينة بما فيها.

وعلى الصعيد الآخر، إلى الشباب المحبين للرفاهية والأجواء المليئة بالحياة والسهرات الليلية، اكتشف فندق «ميراكى» الواقع بكلتا المدينتين شرم الشيخ والغردقة المصمم على الطراز البوهيمى ليمنحك شعور أجواء الرفاهية. وللاستمتاع بالأجواء الشرقية استمتع بكوب من الشاى مع الأرجيلة فى خيمتنا.

يقع الفندق فى أحسن مكان فى كلتا المدينتين ليوفر لك إجازة مليئة بالأنشطة واستكشاف البحر الأحمر عند قيامك برياضة الغوص.