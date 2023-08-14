تامر أمين يرد على سخرية وليد الفراج: الشطة الزيادة بتتعب (فيديو)

استنكر الإعلامي تامر أمين سخرية الإعلامي السعودي وليد الفراج من الدوري المصري خلال مقارنته بين الديربي المصري بين الأهلي والزمالك ونظيره السعودي بين الهلال والنصر، معقبا: "الشطة الزيادة بتتعب".





وقال تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" مساء اليوم الإثنين: "الحكاية كلها بدأت عندما كان الأستاذ وليد الفراج داخل الاستديو التحليلي بعد مباراة النصر والهلال لنهائي البطولة العربية والتي فاز بها نادي النصر وأثناء التحليل قام مشاهد مصري بإرسال رسالة للبرنامج يتحدث فيها عن الدوري المصري والسعودي . فقال وليد الفراج أن أهم دوري في الشرق الأوسط هو الدوري السعودي .. فرد عليه المشاهد المصري بأن لو ذلك حدث فإن الدوري المصري هو الأهم عالمياً .. ليرد عليه الآخر: لا لا إيه اللي انت بتقوله دا يا أبوحميد.. انا بحترم الكرة المصرية وبحب الأهلي .. بس لا اركن علي جنب شوية".

وأضاف أن وليد الفراج ذكر أن الدوري السعودي يتابعه 40 قناة عالمية .. ومع احترامي الدوري المصري لا يشاهده سوي المصريين فقط بمعني أنه دوري محلي فقط.

مباراة بين الشعب المصري والسعودي

وتابع تامر أمين، أن من بعد تلك الواقعة تحول هذا الحديث إلي مباراة بين الشعب المصري والسعودي وكل طرف منهم يدافع عن الدوري الخاص به.