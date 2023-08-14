اقرأ غدًا بالوفد.. مشاركة د. عبدالسند يمامة في الانتخابات الرئاسية يعيد الوفد للشارع بقوة

تنشر جريدة الوفد الورقية اليومية في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “مشاركة د. عبدالسند يمامة في الانتخابات الرئاسية يعيد الوفد للشارع بقوة"

كما يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:

الهيئة الوفدية تواصل التأييد للدكتور عبدالسند يمامة

الوفديون: ننتظر فتح باب الترشح للتحرك في ربوع البلاد

"السيسي" و"عبدالله" يؤكدان الدعم الكامل لجهود أبومازن

تعميم التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات خلال 7 سنوات

انتهاء أزمة الكهرباء خلال أيام

"البرهان": السودان يتعرض لأكبر مؤامرة في تاريخه

إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار

إعلان نتائج تنسيق المرحلة 91.34% للطب البشري و90.97% للأسنان و90.12% للعلاج الطبيعي و89.51%

للصيدلة قرارات مهمة في القمة المصرية الأردنية الفلسطينية بالعلمين

ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين

السلام العادل والشامل خيار استراتيجي للأمن والسلم

تحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة وإنهاء الاستيطان

"الرياضة" توافق على قرض الزمالك وموعد السوبر يربك الأهلي