قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع سعر البصل ناتج عن تدني أسعاره في السنوات السابقة نتيجة عدم وجود خريطة زراعية واضحة من المنتجين، مما أدى لعزوف المزارعين عن زرعته بكمية كبير هذا العام، وبالتالي ارتفع سعر البصل بصورة كبيرة.

وشدد "نجيب"، خلال حواره مع الإعلامية إيناس سلامة، ببرنامج "بلدنا المحروسة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، على ضرورة وجود قاعدة بيانات من حيث الإنتاج والاستهلاك والتصدير في المنتجات الزراعية، لكي يفهم المنتج ما يحتاجه السوق الخارجي، ومن ثم العمل على إنتاجه.

شعبة الخضروات والفاكهة تكشف عن سبب ارتفاع سعر البصل

ولفت إلى أن مصر حققت طفرة كبيرة في الزراعات المحمية داخل الصوب الزراعية، ولكن الفترة الحالية يتم تهوية التربة في الصوب الزراعية، مما أدى لنقص بعض السلع، معقبًا: "ليس صحيحًا ما نشرته بعض القنوات حول فشل مشروع الصوب الزراعية، يتم الآن تهوية تربة الصوب الزراعية".

وأشار إلى أن أسعار الخضروات والفاكهة في مصر هي الأقل على مستوى العالم، وهذا يرجع إلى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفاكهة.