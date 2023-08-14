اقتصادي: قناة السويس الجديدة رفعت عائد القناة لـ9.4 مليارات دولار

قال الدكتور محمد عبد الغني، رئيس قسم الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن قناة السويس الجديدة أدت لحالة جدل كبير حول توقيت هذا المشروع، حيث وصلت تكلفة القناة 86 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن عائدات قناة السويس في هذا الوقت كانت تقدر 4.5 مليار دولا، وعدد السفن لم يكن يتجاوز الـ42 سفينة يومًا.

اقرأ أيضا.. أسامة ربيع: قناة السويس مؤمنة من القوات المسلحة وجميع عمالها مصريين

وأضاف "عبد الغني"، خلال حواره مع الإعلامي فريد فهمي، ببرنامج "حقي وحقك"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن القناة الجديدة ساهمت في زيادة الطاقة الاستيعابية لقناة السويس لـ92 سفينة في اليوم الواحد وارتفعت العائدات لـ9.4 مليار دولار.

ولفت إلى أن كل دول العالم رفعت معدل الفائدة لمواجهة التضخم، ومصر قامت بهذا الإجراء، ولكنها تناست رفع الفائدة على الدولار، ولكن مؤخرًا قامت باستدراك هذا الأمر ورفعت سعر الفائدة على الشهادات الادخارية بالدولار، لجذب الدولار الموجود في السوق.