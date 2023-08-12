أسامة ربيع: قناة السويس مؤمنة من القوات المسلحة وجميع عمالها مصريين

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، مقطع فيديو، للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث فيه عن دفع حركة الملاحة البحري، وإضافة خطوط تجارية جديدة لقناة السويس من الساحل الشرقي الأمريكي وغرب أوروبا.

وأكد ربيع، أن جائحة كورونا التي أثرت على العالم كله بالسلب، لم تؤثر على القناة، إذ نجحت هيئة قناة السويس من تحويل الأزمة إلى منحة، وذلك من خلال اتخاذ حلولًا جديدة ومبتكرة وحوافز للشركات العالمية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

ولفت إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، وعدم تأثيرها على حركة التجارة العالمية، مما يعزز دور قناة السويس كممر تجاري رئيسي في العالم.

تأمين قناة السويس

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة مؤمنة بنسبة 100% من القوات المسلحة المصرية، التي تؤمن بشكل كامل على سلامة وأمن المنطقة المحيطة بها، موضحًا أن جميع العمال في القناة مصريين، ولا يوجد أي عامل أجنبي فيها منذ تأميمها حتى الآن.