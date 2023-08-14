ملخص وأهداف مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي ( فيديو)

نجح اتحاد جدة فى تحقيق الفوز على نظيره الرائد بثلاثية نظيفه، فى المباراة التى جمعتهما بالجولة الأولى بالدوري السعودي للمحترفين لموسم 2023 ـ 2024.

أهداف المباراة

أفتتح فريق اتحاد جدة السعودي أهدف اللقاء عن طريق عبدالرازق حمدالله فى الدقيقة 58 من بداية الشوط الثانى ليعلن تقدم النمور بهدف دون رد.

وأضاف البرازيلي إيغور كورنادو الهدف الثاني فى الدقيقة 72، وعزز أهداف الاتحاد بالهدف الثالث فى الدقيقة 78 من عمر المباراة وكاد أن يحرز الهدف الثالث قبل انتهاء اللقاء ولكن لم يحالفه الحظ ليكتفى بثنائية بشباك الرائد لينتهى اللقاء بنتيجة 3 ـ صفر.

فيديو.. أهداف المباراة