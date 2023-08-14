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الإثنين 14 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ملخص وأهداف مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي ( فيديو)

البرازيلي إيغور
البرازيلي إيغور كورنادو

نجح اتحاد جدة فى تحقيق الفوز على نظيره الرائد بثلاثية نظيفه، فى المباراة التى جمعتهما بالجولة الأولى بالدوري السعودي للمحترفين لموسم 2023 ـ 2024.

أهداف المباراة

أفتتح فريق اتحاد جدة السعودي أهدف اللقاء عن طريق عبدالرازق حمدالله فى الدقيقة 58 من بداية الشوط الثانى ليعلن تقدم النمور بهدف دون رد.

 

وأضاف البرازيلي إيغور كورنادو الهدف الثاني فى الدقيقة 72، وعزز أهداف الاتحاد بالهدف الثالث فى الدقيقة 78 من عمر المباراة وكاد أن يحرز الهدف الثالث قبل انتهاء اللقاء ولكن لم يحالفه الحظ ليكتفى بثنائية بشباك الرائد لينتهى اللقاء بنتيجة 3 ـ صفر.

 

فيديو.. أهداف المباراة

 