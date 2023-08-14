عوامل تزيد من إصابتك بسرطان البنكرياس.. التدخين أبرزها

البنكرياس هو عضو صغير نسبيًا ولكنه مهم جدًا في البطن. يبلغ طولها حوالي 6 بوصات وعرضها حوالي 3 بوصات وهي مسطحة نسبيًا، لإنها تشبه إلى حد ما جزيرة لها رأس ضيق وقاعدة عريضة.

يقع العضو خلف المعدة وأمام العمود الفقري وله وظيفتان رئيسيتان ، وكلاهما ضروري للصحة، والأول هو الخلايا الخارجية ، التي تفرز السوائل الضرورية لعملية الهضم في الأمعاء الدقيقة، وتصنع خلايا الغدد الصماء في البنكرياس الهرمونات، وأشهرها الأنسولين الذي ينظم نسبة السكر في الدم والذي يكون إنتاجه ضروريًا لتجنب مرض السكري.

ويمكن أن يتشكل السرطان في هذه الخلايا وبشكل رئيسي في خلايا الإفرازات الخارجية مثل السرطان في كل مكان في الجسم ، لا يتم تنظيم نمو الخلايا السرطانية وإذا لم تتم إزالتها أو قتلها فسوف تنتشر في جميع أنحاء الجسم وتؤدي في النهاية إلى الموت.

عوامل الخطر تزيد من إصابتك بسرطان البنكرياس

يُعد مرض السكري والتهاب البنكرياس المزمن من الأمراض التي يبدو أنها تهيئ للإصابة بسرطان البنكرياس ، لذلك إذا كان أحدهما مصابًا بأي من هذين المرضين ، فيجب أن يكون متيقظًا بشكل خاص لأي من الأعراض الموضحة أدناه وبالمثل ، فإن التاريخ العائلي للإصابة بسرطان البنكرياس هو عامل خطر ويتطلب مراقبة مستمرة.

هناك أيضًا عدد من الحالات الوراثية الأخرى مثل مرض فون هيبل لينداو ومتلازمة بوتز جيغرز ومتلازمة سرطان الثدي والمبيض وغيرها ، والتي ترتبط بسرطان البنكرياس.

عوامل الخطر لتطور سرطان البنكرياس

التدخين

زيادة الوزن

التاريخ الشخصي لمرض السكري أو التهاب البنكرياس المزمن

تاريخ عائلي للإصابة بسرطان البنكرياس أو التهاب البنكرياس

شروط الوراثة

العمر (ذروة الاكتشاف في سن 65 إلى 84)