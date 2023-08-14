القومي للمرأة بالفيوم: استهداف 1400 مواطن ضمن حملة طرق الأبواب

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة الفيوم فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" والتى استهدفت مايقرب من 1400 السيدات والرجال والأطفال، وذلك بقرى "الونايسه , اهريت ,منشأة ربيع ,بحر ابو المير,فيدمين بمراكز اطسا وسنورس" بعدد 4257 زيارة أمس الأحد.

وتستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى ١ أغسطس ٢٠٢٣ ، وتستمر على مدار شهرين ، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة .

تعليم الفيوم يعلن مدارس الجودة

على جانب اخر كانت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم قد اعلنت انه تم إعتماد 18 مدرسة جديدة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، بقرارات أرقام ٢٢٥ و٢٢٦ و٢٢٧ لسنة ٢٠٢٣م، من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء في العام الدراسي ,2022 _2023م.

والمدارس الصادر لها قرارات اعتماد فى إدارة شرق الفيوم التعليمية . رياض أطفال مدرسة محمود السيد الابتدائية - رياض أطفال مدرسة عبد الوالي معوض الابتدائية - مدرسة بحر يوسف الابتدائية - . رياض أطفال مدرسة الزهور.

وفى إدارة سنورس التعليمية - رياض أطفال مدرسة ترسا الجديدة. - رياض أطفال مدرسة بنات فيديمين للتعليم الاساسية- رياض أطفال مدرسة حماده طنطاوي الرسمية للغات - مدرسة حماده طنطاوي الرسمية للغات (المرحلة الاعدادية) -رياض أطفال مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الاساسي .

وفى إدارة يوسف الصديق التعليمية : رياض أطفال مدرسة بركة الابتدائية- رياض أطفال مدرسة جبل سعد الابتدائية.

وفى إدارة اطسا التعليمية- رياض أطفال مجمع قلمشاه الابتدائية. - رياض أطفال مدرسة السادات الابتدائية بقلمشاه وفى إدارة ابشواي التعليمية:- رياض أطفال مدرسة المحمدية الابتدائية - مدرسة أحمد مفتاح معبد الرسمية للغات المرحلة الاعدادية.

وفى إدارة طامية التعليمية - رياض أطفال مدرسة الجمهورية الإبتدائية. وفى إدارة غرب الفيوم -رياض أطفال مدرسة محي الدين ابو العز الابتدائية. - رياض أطفال مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية.

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