مياه الفيوم تنظم قافلة مائية بقرية السعيدية بسنورس

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم قافلة مائية بقرية السعيدية بمركز سنورس تضمنت القافلة خدمات سحب عينات من مياه الشرب وتحليها للتأكد من جودة المياه ومطابقتها للمواصفات ، استقبال شكاوى العملاء علاوة على الأنشطة التوعوية .

اكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياة الفيوم أن الهدف من تنفيذ القوافل المائية هو تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة انحاء المحافظة وتعريفهم بضرورة ترشيد استهلاك المياه وكذلك اهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه مؤكدا على استمرار حملات التوعية لترسيخ مفهوم ترشيد الاستهلاك ومقاومة السلوكيات السلبية ومنها الوصلات الخلسة ، استخدام مياه الشرب فى رى الأراضي الزراعية، رش الشوارع وغيرها من طرق إهدار مياه الشرب .

اضاف "النجار" أن القافلة المائية المنفذة بقرية السعيدية بمركز سنورس تضمنت مجموعة من أنشطة التوعية تشمل لقاءات لرواد المساجد بالقرية، ندوات للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك ، وحملات طرق ابواب ،ورش سباكة للسيدات ، علاوة على تنفيذ استطلاع راي للمواطنين مشيرا الى أهمية استطلاع الرأى كأحد الأدوات الفعالة لقياس مدى الرضا عن الخدمات التى تقدمها الشركة ، بالإضافة إلى التعريف بآلية الشكاوى بالشركة والتأكيد على حرص الشركة على التواصل الدائم مع عملاؤها الكرام .

احلال وتجديد الخطوط

كان المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم قد اعلن أن الشركة قامت بتنفيذ أعمال مد وتدعيم وإحلال وتجديد لشبكات مياه الشرب بمدينة الفيوم ، وذلك في إطار جهود الشركة المستمرة لتجويد خدمات مياه الشرب وتحسين الضغوط ببعض المناطق التى تتأثر بضعف الضغوط خلال فصل الصيف خاصة مع الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة .

أشار" النجار" أنه تم إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بطول ١كم اقطار مختلفة لحل مشكلة ضعف الضغوط وتهالك الشبكة بمنطقة قحافة إمتداد شارع قطر بمدينة الفيوم ، منطقة الشيخ حسن ، ومنطقة الحاكورة وذلك استجابة لشكاوى المواطنين بتلك المناطق .

قامت الشركة بتغيير خط المياه العشوائي الذى تم تركيبه بمعرفة الأهالى أمام معهد الأورام ،وإنشاء خط مياه بمنطقة علواية حسن فايد بالصوفى بطول ٥٠٠ متر اقطار ٤و٦ بوصة .

وتم ايضا إحلال وتجديد ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب بطول ٢.٥ كم اقطار مختلفة بمناطق درب الطباخين ، شارع كيمان فارس وتفرعاته ، غرب التعاونيات بجوار مسجد الصادق الامين وبجوار مدرسة الشروق ، لنهو مشكلة ضعف ضغوط المياه خلال فصل الصيف .

أكد" النجار" أن الشركة مستمرة في أعمال المد والتدعيم والاحلال والتجديد بكافة المناطق وفق خطة محددة وبرنامج زمنى لوصول كوب ماء نظيف لكل مواطن بجودة عالية ومطابق للمواصفات القياسية .

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