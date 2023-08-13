"سنتماى بالدقهلية" تتشح بالسواد حزناً على مصرع 5 شباب من أسرة واحدة

سادت حالة من الحزن بين أبناء قرية سنتماى، التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية، بعد مصرع 5 طلاب من عائلة واحدة أثناء استقلالهم سيارة أجرة على طريق القاهرة - القليوبية أمام مدينة كفر شكر.

وكان مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطاراً من غرفة العمليات، بورود بلاغ من مرفق الإسعاف، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة بأخرى نقل على طريق القاهرة القليوبية.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع روان ناصر أبو سريع التهامي الموافي، وشقيقها محمود ناصر أبو سريع التهامي الموافي، ونجل عمهما فيصل طاهر أبو سريع التهامي الموافي، وشقيقته منة الله طاهر أبو سريع التهامي الموافي، و مهاب طاهر أبو سريع التهامي الموافي.

وتم نقلهم إلى مستشفى كفر شكر ، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.