تشافي يهاجم الحكم ومتفائل لهذا السبب

هاجم تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، حكم مباراة فريقه مع مضيفه خيتافي في مستهل حملة دفاع النادي الكاتالوني عن لقبه في بطولة الدوري الإسباني.

وارجع التعادل مع خيتافي دون أهداف سببه حكم المباراة .

وتعادل برشلونة الذي لعب منقوصاً منذ الشوط الأول بعد طرد البرازيلي رافينيا، مع خيتافي الذي طُرِد منه خايمي ماتا قبل مرور ساعة من اللعب، ليفشل الأول بتحقيق أي انتصار على ملعب الأخير منذ 2019.

وقال تشافي، الذي طُرد خلال المباراة: قلت للحكم إنه يسمح بالكثير من المخالفات لذا أخرجني من الملعب، ولم أر لمسة يد في الكرة الأخيرة، مشيرا إلى عدم احتساب ركلة جزاء لفريقه قبل النهاية بعد مشاهدة اللقطة عبر الفيديو.

وقال: من العار أيضا احتساب 20 دقيقة كوقت بدل ضائع، نحن نخدع أنفسنا، هذا سخيف مشيراً الى أنه في العام الماضي بدأنا بنفس الطريقة وأنهينا الموسم أبطالا، أنا سعيد لأننا لعبنا جيدا بعشرة لاعبين وحصلنا على فرص ولم نستغلها للتقدم.